Καιρός: Άνοιξη μέσα στον χειμώνα με θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη χώρα την Παρασκευή 06/02, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 22-24°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο κέντρο της πόλης των Χανίων με 24,1 °C.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται βελτιωμένος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά όπου είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια τη νύχτας προς Κυριακή τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ θα βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Βόρεια Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 12-14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 19-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 17-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 17-19, στα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 18-19 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και από το απόγευμα τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16-17 βαθμούς.Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.