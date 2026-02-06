Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τέσσερις σεισμοί στην Κρήτη μέσα σε λίγα λεπτά
Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών
Τέσσερις σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης σήμερα το απόγευμα.
Συγκεκριμένα, σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αρχικά. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,8 χιλιόμετρα.
Λίγα λεπτά μετά σημειώθηκε και δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά, της Χρυσής Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 7, 2 χιλιόμετρα.
Λίγο μετά σημειώθηκε νέα δόνηση μεγέθους πάλι 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να σημειώνεται 19 χλμ. ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και με εστιακό βάθος στα 16,3 χλμ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η τελευταία δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά, με το μέγεθός της να καταγράφεται στα 3,2 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να είναι 17 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας και σε εστιακό βάθος 5,5 χλμ.
