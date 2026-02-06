Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Καταγγελία για πτώση κεραμιδιών σε προαύλιο σχολείου στην Ηλιούπολη ενώ έπαιζαν μαθητές
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου σε δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη, όταν κεραμίδι αποκολλήθηκε και έπεσε στο προαύλιο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στον αύλειο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κεραμίδι μήκους 45 εκατοστών έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων, προκαλώντας ανησυχία σε εκπαιδευτικούς και γονείς.
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός μαθητή ή μαθήτριας.
Όπως μετέδωσε το Action24, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει επανειλημμένα επισημάνει προβλήματα που αφορούν την κατάσταση του σχολικού κτηρίου.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργεί κανονικά και υποστήριξε πως «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα».
