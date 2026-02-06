Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα για 3η συνεχή χρονιά

Sponsored Content



Είναι ζήτημα συνέπειας και κουλτούρας. Είναι απόφαση και στρατηγική. Είναι ένα επίτευγμα που επαναλαμβάνεται. Σε έναν τόσο απαιτητικό κλάδο όπως είναι το λιανεμπόριο, ο οποίος δοκιμάζεται από αυξημένες απαιτήσεις, ένταση καθημερινότητας και ανάγκη διατήρησης ταλέντων, το ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος αναγνωρίζεται για 3η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employers Institute αποτελεί απόδειξη υψηλής ποιότητας, αφοσίωσης και αριστείας.

Πρόκειται για μία διάκριση που βασίζεται σε εκτενή και ανεξάρτητη αξιολόγηση εταιρικών πολιτικών και πρακτικών, με έμφαση σε όλα εκείνα που καθιστούν πρωτοπόρο ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και leader έναν εργοδότη. Ένα σύστημα αξιολόγησης, δηλαδή, που βλέπει το εργασιακό περιβάλλον από πολλές σκοπιές, για αυτό και η εν λόγω διάκριση αποτυπώνει ένα επιτυχημένο μοντέλο δραστηριοποίησης σε πανελλαδική κλίμακα.

Ο λόγος για τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει (Learning & Development), για την ασφάλεια και την ευεξία στους χώρους εργασίας (Health & Safety, Well-being), για την ενσωμάτωση της Διαφορετικότητας, της Ισότητας & της Συμπερίληψης (DEI), αλλά και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης και την αξιοποίηση της εμπειρίας (Talent Strategy & Workforce Planning, Employee Experience).

Η επίτευξη αυτού του στόχου, βέβαια, δεν ήταν τυχαία. Οφείλεται στην καλά μελετημένη στρατηγική της ΑΒ Βασιλόπουλος, που εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τους ανθρώπους, τους πελάτες και το περιβάλλον, και αναλύεται σε εύστοχες επιμέρους ενέργειες που αφορούν στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την ευημερία, τη συμπερίληψη και την ασφάλεια. Η αγαπημένη αλυσίδα, με πάνω από 600 καταστήματα σε όλη τη χώρα, επενδύει σε πράξεις, όχι σε υποσχέσεις, όπως διαφαίνεται και από τα παρακάτω:



Στιγμές της καθημερινότητας - Home Shop Center

Επένδυση στη Μάθηση & στην Ανάπτυξη

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 408.456 ώρες εκπαίδευσης συνολικά, δημιουργήθηκε Virtual Preboarding Platform, ενώ για το Πρόγραμμα ΑΒ Hospitality Training – «Το Φιλόξενο Κατάστημα ΑΒ», μία στρατηγική πρωτοβουλία που τοποθετεί τη φιλοξενία στην ΑΒ στο επίκεντρο της εμπειρίας των πελατών και απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων των καταστημάτων, επενδύθηκαν 30.193 ώρες εκπαίδευσης.

Employee Experience, DEI & Well-being

Στον τομέα αυτό είχαμε συστηματική εξέλιξη του Employee Experience μέσω Employee Journey Mapping και ανανέωση της εσωτερικής πλατφόρμας καριέρας (career platform)

-σημειωτέον, το 82% των ανοικτών θέσεων το 2025 καλύφθηκε εσωτερικά. Επιπρόσθετα, ανανεώθηκε και εξελίχθηκε το Preboarding πλάνο για Managers με στόχο την ομαλή ένταξη και την αποτελεσματική καθοδήγηση των ομάδων, ενώ η εφαρμογή HaRa Bot προσέφερε ψηφιακή υποστήριξη στις καθημερινές HR διαδικασίες. Τέλος, καταγράφηκε συνεχής ενίσχυση των DEI δράσεων μέσω εκπαιδεύσεων, webinars και συνεργασιών, αλλά και έντονη στήριξη της πρόσβασης στην εργασία για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Υγεία και Ασφάλεια: Κουλτούρα Πρόληψης

Στο συγκεκριμένο πεδίο είχαμε σημαντικές δράσεις, όπως η Εβδομάδα Υγείας & Ασφάλειας, το πρόγραμμα The Coach, αλλά και στοχευμένα e-learnings, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στην καθημερινή υπευθυνότητα, στην πρόληψη και στην ενδυνάμωση των εργαζομένων.



Οικογενειακό picnic στο Κέντρο Διανομής Οινοφύτων

Νέες Πρακτικές & Εταιρική Κουλτούρα

Εδώ ξεχώρισαν ενέργειες όπως το Πρόγραμμα Σύστασης Εργαζομένων, η πρωτοβουλία «Πράξεις Καλοσύνης», οι εκπαιδεύσεις για τη μείωση σπατάλης τροφίμων, αλλά και το κομμάτι του Εθελοντισμού, με πάνω από 5.000 εργαζομένους να συμμετέχουν στην Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ και με το ποσοστό συμμετοχής των καταστημάτων να ανέρχεται στο 92,59%.

Ας σημειωθεί, ότι ως μέλος του Ομίλου Ahold Delhaize, η εταιρεία διακρίθηκε και ως Top Employer Europe 2026, αναδεικνύοντας τις υψηλού επιπέδου πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται σε όλη την ευρωπαϊκή δραστηριότητα του Ομίλου.

Ένας εργοδότης – κόσμημα για την ελληνική κοινωνία, ένας μοχλός – ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, που μπορεί και προσφέρει «Όλα και κάτι παραπάνω».