Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας
ΕΛΛΑΔΑ
φωτιά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα -Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού.

H ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης