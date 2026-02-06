Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Εντοπίστηκε νεκρό άτομο σε καμένο όχημα στη Σφενδάμη Πιερίας
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα -Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, όταν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε όχημα εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.
Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.
Πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση της σορού.
H ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα, στην περιοχή Σφενδαμη Πιερίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα