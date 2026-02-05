Τροχαίο στη Μεσογείων: ΙΧ παρέσυρε πεζό στην περιοχή του Χολαργού
Τροχαίο στη Μεσογείων: ΙΧ παρέσυρε πεζό στην περιοχή του Χολαργού

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα

Παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) στη Λεωφόρο Μεσογείων στην περιοχή του Χολαργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ παρέσυρε πεζό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

