Τροχαίο στη Μεσογείων: ΙΧ παρέσυρε πεζό στην περιοχή του Χολαργού
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα
Παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) στη Λεωφόρο Μεσογείων στην περιοχή του Χολαργού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ΙΧ παρέσυρε πεζό υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
