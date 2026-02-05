Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Λάρισα
Νεκρός άντρας που έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου στη Λάρισα
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στην οδό Φαρσάλων στην Λάρισα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας άνδρας ηλικίας 70–75 ετών έχασε τη ζωή του όταν, υπό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας άνδρας ηλικίας 70–75 ετών έχασε τη ζωή του όταν, υπό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα