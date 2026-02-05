Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά

Επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες