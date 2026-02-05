Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά
Επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
UPD:
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε φωτιά.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Ωστόσο, ένα άτομο φέρεται πως αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να βρίσκεται επί τόπου και να αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Παράλληλα, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, με κομμάτια από σπασμένα γυαλιά να πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον περαστικό.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.
Ωστόσο, ένα άτομο φέρεται πως αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να βρίσκεται επί τόπου και να αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Παράλληλα, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, με κομμάτια από σπασμένα γυαλιά να πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον περαστικό.
Κατεσβέσθη μικρής έκτασης #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στην #Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα