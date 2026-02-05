Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά
Επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αριστείδου 12, ενώ ακολούθησε φωτιά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο σημείο επιχειρούν οχτώ πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη φέρεται να έγινε στην κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.


Ωστόσο, ένα άτομο φέρεται πως αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να βρίσκεται επί τόπου και να αναμένεται η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Παράλληλα, από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, με κομμάτια από σπασμένα γυαλιά να πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσουν κάποιον περαστικό. 

