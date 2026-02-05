Από διάβρωση τρύπησε ο σωλήνας του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Από διάβρωση τρύπησε ο σωλήνας του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Αύριο αναμένονται ανακοινώσεις – Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες στο σημείο
Από διάβρωση φέρεται να τρύπησε ο σωλήνας του προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργατριών. Οι έρευνες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, ενώ αύριο αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις.
Ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης που εκπροσωπεί τις οικογένειες της Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι ήδη προχώρησε σε δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Οι δύο οικογένειες όρισαν και κοινό τεχνικό σύμβουλο που μετέχει στις έρευνες με επικεφαλής την αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.
«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», πρόσθεσε.
Οι έρευνες είχαν διακοπεί έως ότου τα επίπεδα του προπανίου που έχουν διαποτίσει το υπέδαφος να είναι σε ασφαλή όρια. Η εταιρεία όρισε δικό της πραγματογνώμονα προκειμένου να παρακολουθεί τόσο τις έρευνες όσο και την πορεία της προανάκρισης. «Υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά η επικινδυνότητα αίρεται αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία», είχε δηλώσει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα ο τεχνικός πραγματογνώμονας Μιχάλης Χάλαρης.
Στις έρευνες μετέχουν μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.
