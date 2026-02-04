Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 40.000 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης στο Αγρίνιο
Εξιχνιάστηκε κλοπή άνω των 40.000 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης στο Αγρίνιο

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερις άνδρες

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής μεγάλης αξίας από οικία ηλικιωμένης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, τρεις δράστες εισήλθαν σε σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας και αφαίρεσαν τσάντα με χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι αξίας περίπου 400 ευρώ και προσωπικά έγγραφα της παθούσας. 

Όπως αναφέρει το pelop.grκατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2025, ο τέταρτος κατηγορούμενος, μαζί με δύο από τους αρχικούς δράστες, επιχείρησε νέα κλοπή στο ίδιο σπίτι, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν αφαιρέθηκε κανένα αντικείμενο.

Η Αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και σε βάρος των τεσσάρων ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
