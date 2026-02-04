Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Σεισμός τώρα 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, νότια του Ηρακλείου το επίκεντρο της δόνησης
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν τις 9:30, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια του Τσούτσουρου Ηρακλείου.
