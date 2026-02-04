Σεισμός τώρα 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, νότια του Ηρακλείου το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός τώρα

Σεισμός τώρα 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, νότια του Ηρακλείου το επίκεντρο της δόνησης

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη, νότια του Ηρακλείου το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, λίγο πριν τις 9:30, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10,8 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια του Τσούτσουρου Ηρακλείου.

