Ηλεία: Ο πρόεδρος, τα 1.000 ευρώ και οι νύφες της Sugar town

Αμφότεροι γνώρισαν μεν Ουκρανές αλλά τελικά δεν παντρεύτηκαν εν αντιθέσει με άλλους συντοπίτες τους που το έπραξαν μετά την γνωριμία τους με τις γυναίκες αυτές. Έγιναν 45 γάμοι και γεννήθηκαν είκοσι παιδιά, όμως ο Χρονόπουλος δέχθηκε πυρά από την αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε ότι έκανε τον Δήμο Γραφείο Συνοικεσίων. Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν γάμοι που άντεξαν και άλλοι που έληξαν, όμως η κίνηση του αείμνηστου πλέον πρώην δημάρχου έμεινε για πάντα στην ιστορία.