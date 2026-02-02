Ηλεία: Ο πρόεδρος, τα 1.000 ευρώ και οι νύφες της Sugar town
Η ερήμωση των χωριών και το δημογραφικό πρόβλημα που αναδεικνύει με την κίνησή του ο δήμαρχος Ωλένης δεν είναι ένα νέο πρόβλημα για την Ηλεία - Στο παρελθόν, στη Ζαχάρω είχαν επιχειρήσει να το λύσουν αναζητώντας νύφες εκτός συνόρων
Όταν προ ημερών ο πρόεδρος του χωριού Ωλένη Γιώργος Δημητρόπουλος ανακοίνωσε στην κοπή της πίτας ότι θα χορηγήσει με το εφάπαξ ποσό των 1000 ευρώ κάθε γυναίκα που θα γεννήσει και θα μεγαλώσει τα παιδιά της εκεί, κάποιοι παλιότεροι θυμήθηκαν τον αείμνηστο πρώην δήμαρχο της Ζαχάρω Πανταζή Χρονόπουλο.
Αυτόν που επειδή οι άντρες στην πόλη του δεν έβρισκαν γυναίκες να παντρευτούν, επιστράτευσε νύφες από την Ουκρανία για λύσει κατά τι το δημογραφικό πρόβλημα. Η προσπάθειά του με τις εκδρομές στην χώρα της πρώην ΕΣΣΔ, έγινε θέμα ακόμη και σε δε διεθνή ΜΜΕ ενώ αποτέλεσε το θέμα του ντοκιμαντέρ «Sugar Town».
Βέβαια, η περίπτωση του χωριού Ωλένη είναι πολύ διαφορετική από αυτή στην Ζαχάρω, αφού η απόφαση του προέδρου δεν ήρθε τυχαία ούτε το έκανε για κερδίσει ξανά την εκλογή. Το νηπιαγωγείο του χωριού έχει ήδη κλείσει, ενώ το δημοτικό σχολείο βρίσκεται σε οριακό σημείο αφού αυτή την στιγμή φοιτούν εκεί μόλις εννέα παιδιά, τρία εκ των οποίων στην έκτη δημοτικού.
Σύντομα θα φύγουν για το γυμνάσιο, αφήνοντας πίσω έξι μαθητές και σύμφωνα με τον κύριο Δημητρόπουλο που μίλησε στο protothema.gr «δεν ξέρω αν είναι εφικτό να λειτουργήσει το δημοτικό σχολείο με αυτά τα νούμερα».
Να μην ερημώσουμε
Το ποσό των 1.000 ευρώ, όπως επισήμανε δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας που ταλανίζει το χωριό του, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. «Είναι ένα μικρό κίνητρο, ένα λιθαράκι και όχι κάτι παραπάνω. Είναι ένα εφάπαξ» τόνισε, στόχος του είναι να καλυφθούν κάποια πρώτα έξοδα και κυρίως, να σταλεί ένα μήνυμα ότι η τοπική κοινωνία προσπαθεί να δράσει απέναντι στην τροπή που έχει πάρει η ζωή στο χωριό.
Οι προϋποθέσεις για να λάβει μια γυναίκα τα 1000 ευρώ εφάπαξ είναι σαφείς: Πρέπει να τεκνοποιήσει και το παιδί να μεγαλώσει πηγαίνοντας σχολείο στο χωριό. «Δεν θέλω να γεννηθεί το παιδί και την άλλη μέρα να φύγει η οικογένεια. Αυτό που θέλω να πετύχω είναι να μην κλείσει το δημοτικό και, σε δεύτερο χρόνο, να αυξηθεί ο μόνιμος πληθυσμός» τόνισε ο πρόεδρος της Ωλένης. Τέλος σε ότι ακούστηκε για τον ίδιο και την πρωτοβουλία που πήρε είναι ξεκάθαρος: «Δεν με απασχολεί. Δεν μου αρέσει να τάζω χωρίς να υλοποιώ» απάντησε σιβυλλικά.
Οι νύφες από την Ουκρανία
«Λόγω του μεγάλου έρωτα που έχω με τη Ζαχάρω την έχω “παντρευτεί” για όσα χρόνια αντέχω» είχε πει παλιότερα ο Πανταζής Χρονόπουλος, ο αείμνηστος πρώην δήμαρχος στην πόλη της καρδιάς του. Ήταν αυτός που όσο απίστευτο κι αν ακούγεται κατάφερε και έφερε νύφες στους ανύπαντρους άντρες της πόλης οι οποίοι του ζήταγαν γυναίκες όταν κατέβηκε ως υποψήφιος δήμαρχος.
Ο ίδιος που ήταν ήδη παντρεμένος με δύο παιδιά ήταν και ο μόνος που είδε το θέμα αυτό πολύ ζεστά απαντώντας «Θα φέρουμε και γυναίκες», ένα μότο που σημάδεψε την προεκλογική του καμπάνια. Την ίδια στιγμή οι αντίπαλοι υποψήφιοι γέλαγαν μαζί του, αφού κανείς τους δεν πίστεψε ότι ο δαιμόνιος Χρονόπουλος θα πραγματοποιούσε αυτό που έλεγε.
Όταν όμως βγήκαν τα αποτελέσματα «έκλαψαν» αφού ο τελευταίος «σάρωσε» τους ψήφους των συμπολιτών του και αποφάσισε να κάνει πραγματικότητα το αίτημα των ανδρών της πόλης που ήθελαν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια.
Οι εκδρομές στην Ουκρανία και οι προσκλήσεις στις υποψήφιες νύφες να έρθουν στην Ζαχάρω έγραψαν τη δική τους πολύ ξεχωριστή ιστορία, το θέμα έπαιξε ακόμη και στο BBC, ενώ το ντοκιμαντέρ «Sugar Town» αποτύπωσε τις ιστορίες τριών ανδρών.
Αμφότεροι γνώρισαν μεν Ουκρανές αλλά τελικά δεν παντρεύτηκαν εν αντιθέσει με άλλους συντοπίτες τους που το έπραξαν μετά την γνωριμία τους με τις γυναίκες αυτές. Έγιναν 45 γάμοι και γεννήθηκαν είκοσι παιδιά, όμως ο Χρονόπουλος δέχθηκε πυρά από την αντιπολίτευση που τον κατηγόρησε ότι έκανε τον Δήμο Γραφείο Συνοικεσίων. Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξαν γάμοι που άντεξαν και άλλοι που έληξαν, όμως η κίνηση του αείμνηστου πλέον πρώην δημάρχου έμεινε για πάντα στην ιστορία.