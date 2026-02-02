Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στην Θεσσαλονίκη: Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση ο 52χρονος

Αμφότεροι αρνούνται την πράξη της ανθρωποκτονίας ενώ αναφορικά με τον 52χρονο αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και αρκέστηκε να δηλώσει που είναι αθώος

, με θύματα τη 47χρονη Μαρία Αγγελακούδη και τη 43χρονη Βίκυ Κουτσάκη, τα ίχνη των οποίων αγνοούνταν εδώ και μήνες, έχοντας δηλωθεί ως εξαφανισμένες στις Αρχές.



Πρόκειται για έναν 52χρονο και έναν 50χρονο οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο και θανατηφόρο βιασμό, κατά συναυτουργία.







«Σιώπησε, ζήτησε αναβολή αλλά δεν ήταν δυνατή. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Ο εντολέας μου θα απολογηθεί εν ευθέτω χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες. Προανακριτικά φέρεται να έχει ομολογήσει αλλά είναι αγράμματος και υποστηρίζει ότι δε διάβασε την απολογία που υπέγραψε», ανέφερε ο Θανάσης Παλιοτζίκας, συνήγορος υπεράσπισης του 52χρονου.



Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φαίνεται πως ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 47χρονη στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Συγκεκριμένα, ο 52χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό. Προανακριτικά, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.



Κλείσιμο



Όσον αφορά τον θάνατο της 43χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σχετικά με τον θάνατό της.



Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στη Μενεμένη με θύματα τη 47χρονηκαι τη 43χρονητα ίχνη των οποίων αγνοούνταν εδώ και μήνες, έχοντας δηλωθεί ως εξαφανισμένες στις Αρχές.Πρόκειται για ένανκαι ένανοι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο καικατά συναυτουργία.Σύμφωνα με πληροφορίες, αμφότεροι αρνούνται την πράξη της ανθρωποκτονίας ενώ αναφορικά με τον 52χρονο αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και αρκέστηκε να δηλώσει που είναι αθώος.«Σιώπησε, ζήτησε αναβολή αλλά δεν ήταν δυνατή. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση. Αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους. Ο εντολέας μου θα απολογηθεί εν ευθέτω χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες. Προανακριτικά φέρεται να έχει ομολογήσει αλλά είναι αγράμματος και υποστηρίζει ότι δε διάβασε την απολογία που υπέγραψε», ανέφερε ο Θανάσης Παλιοτζίκας, συνήγορος υπεράσπισης του 52χρονου.Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φαίνεται πως ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 47χρονη στο υπόγειο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών.Συγκεκριμένα, ο 52χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό. Προανακριτικά, φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο θάνατος της 47χρονης ήταν ασφυκτικός και επήλθε κατά την τέλεση σεξουαλικής πράξης. Για την υπόθεση κατηγορείται και ο 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη και απολογήθηκε επίσης σήμερα για την κατηγορία του θανατηφόρου βιασμού, κατά συναυτουργία.Όσον αφορά τον θάνατο της 43χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης μέσα σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, ο 52χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σχετικά με τον θάνατό της.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι η 43χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο υπόγειο της οικοδομής και ότι ο ίδιος τη μετέφερε σε άλλο σημείο του σπιτιού, όπου και την εντόπισαν οι αστυνομικοί, τυλιγμένη σε μία κουβέρτα και σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.



Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 52χρονου καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι ήταν ο μοναδικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα δύο θύματα, αφού γνώριζε και τις δύο γυναίκες με τις οποίες έκανε από κοινού χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ο ίδιος φαίνεται ότι αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι έδρασε μαζί με τον 50χρονο συνεργό του.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:



Δ.Α.Ο.Ε.: Εξιχνιάστηκαν δυο υποθέσεις ανθρωποκτονίας γυναικών που έλαβαν χώρα το 2024 και το 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – 2 συλλήψεις



Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνιάστηκαν οι ανθρωποκτονίες δυο γυναικών, που φέρεται να διαπράχθηκαν την 3-10-2024 και την 24-07-2025 αντίστοιχα, σε υπόγειο οικοδομής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.



Για τις υποθέσεις συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δυο ημεδαποί ηλικίας 52 και 50 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση βιασμού.



Η εξιχνίαση των υποθέσεων κατέστη δυνατή έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.



Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 52χρονου στην εξαφάνιση 47χρονης, η οποία είχε δηλωθεί τον Φεβρουάριο του 2025 στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.



Παράλληλα, από τη συνδυαστική αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η εμπλοκή και των δυο συλληφθέντων στην εξαφάνιση 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε δηλωθεί τον Ιούλιο του 2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης- Συκεών.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ημιτελές διαμέρισμα, αλλά και στο υπόγειο της οικοδομής, εντοπίστηκε εντός δωματίου σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ενώ βρέθηκαν ίχνη και πειστήρια, τα οποία απεστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.



Η δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με την περαιωθείσα προκαταρκτική εξέταση υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα σύλληψης.