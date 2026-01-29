26 χρόνια από τα εγκαίνια του μετρό της Αθήνας: Οι διάσημοι, το πάρτι στο Σύνταγμα και η κοσμοσυρροή

Ο Τάκης Λεμονής με τον Νίκο Σαργκάνη και τον Κώστα Λαλιώτη

Ο Κριστόφ Βαζέχα με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Ο Σάκης Ρουβάς με τον Ηλία Ψινάκη και τον Γιώργο Ντάβλα

Ο Απόστολος Σουγκλάκος συνομιλεί με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Εργάτες στα έργα του μετρό της Αθήνας

Από την επίσκεψη του ΥΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη στη σήραγγα του μετρό στου Μακρυγιάννη, όπου έφτασε ο μετροπόντικας, 5 Μαρτίου 1998. Στην φωτογραφία ο Κ. Λαλιώτης μπροστά στον μετροπόντικα.

Ο μετροπόντικας στον σταθμό του Νέου Κόσμου

Όταν ο μετροπόντικας έφτασε στον σταθμό της Πανόρμου

Τα έργα στον σταθμό του Συντάγματος

Όλα αυτά σε μια εποχή όπου το Μετρό παρουσιαζόταν ως σύμβολο προόδου, εκσυγχρονισμού και ευρωπαϊκής κανονικότητας.Στην παρουσίαση του μετρό σε διάφορες προσωπικότητες της εποχής διακρίνονται πρόσωπα όπως ο Σάκης Ρουβάς, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μαζί με παίκτες του Παναθηναϊκού όπως ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο Τάκης Λεμονής, ο Νίκος Σαργκάνης, αλλά και πρόσωπα όπως ο ηθοποιός και παλαιστής, Απόστολος Σουγκλάκος.Η διαδρομή μέχρι τα εγκαίνια δεν ήταν απλή. Οι διαδικασίες για την κατασκευή των νέων γραμμών ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ τα έργα άρχισαν το 1992. Οι καθυστερήσεις υπήρξαν σημαντικές, κυρίως λόγω των εκτεταμένων αρχαιολογικών ευρημάτων, που έφεραν στο φως χιλιάδες αντικείμενα από την ιστορία της Αθήνας.Τελικά, στα τέλη Ιανουαρίου του 2000, παραδόθηκαν στο κοινό τα πρώτα τμήματα των Γραμμών 2 και 3, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στις αστικές μετακινήσεις.Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν το Μετρό της Αθήνας, θέλοντας να δουν από κοντά τους σταθμούς, την αισθητική τους και την τεχνολογία που μέχρι τότε έμοιαζε «ξένη» στην καθημερινότητα της πόλης.Ακριβώς 26 χρόνια αργότερα, οι εικόνες των εγκαινίων μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Το Μετρό δεν είναι πια αξιοθέατο ή αντικείμενο θαυμασμού, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.