26 χρόνια από τα εγκαίνια του μετρό της Αθήνας: Οι διάσημοι, το πάρτι στο Σύνταγμα και η κοσμοσυρροή
Εικόνες από τα εγκαίνια και την παρουσίαση του Αττικού Μετρό πριν από 26 χρόνια ακριβώς έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα - Από τον Ρουβά, μέχρι... τον Βαζέχα και τον Σουγκλάκο
Υπάρχουν πολλές γωνιές του διαδικτύου που «βασιλεύει» η νοσταλγία και πολλές σελίδες αφιερωμένες σε γεγονότα που έγιναν πριν από αρκετές δεκαετίες. Το τελευταίο διάστημα έγιναν viral αρκετές φωτογραφίες από τα εγκαίνια του Μετρό της Αθήνας τα οποία διαδραματίστηκαν γεμάτα λάμψη πριν από 26 χρόνια, στις 29 Ιανουαρίου 2000, ενώ μερικές ημέρες αργότερα ακολούθησε και η παρουσίαση του Αττικού Μετρό σε προσωπικότητες της εποχής για λόγους «διαφήμισης».
Φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα, που κυκλοφόρησαν εκ νέου στα social media, προκάλεσαν νοσταλγία σε αρκετούς, αλλά και έκπληξη σε κάποιους νεότερους μιας και η πρώτη «εμφάνιση» του αθηναϊκού Μετρό έμοιαζε περισσότερο με κοσμικό γεγονός παρά με τυπική τελετή δημοσίων έργων.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, με τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη να κάνει λόγο για «ένα έργο εθνικής σημασίας που φέρνει την Αθήνα πιο κοντά στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».
Την ίδια ημέρα παραδόθηκαν στο κοινό οι πρώτοι 14 σταθμοί των Γραμμών 2 (Σεπόλια – Σύνταγμα) και 3 (Εθνική Άμυνα – Σύνταγμα), σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας ενός έργου που είχε σχεδιαστεί δεκαετίες νωρίτερα.
Οι εικόνες αποτυπώνουν μια Αθήνα που έμπαινε στον 21ο αιώνα με αισιοδοξία: καλεσμένοι με επίσημο ένδυμα, πολιτικοί και άλλες προσωπικότητες να περιηγούνται στις αποβάθρες και στους συρμούς, πριν ακόμη το Μετρό γεμίσει με τους καθημερινούς επιβάτες. Την ίδια ώρα με τα εγκαίνια, στην πλατεία Συντάγματος είχε στηθεί πάρτι με διάφορες εκδηλώσεις, ως δείγμα του κλίματος της περιόδου.
Όλα αυτά σε μια εποχή όπου το Μετρό παρουσιαζόταν ως σύμβολο προόδου, εκσυγχρονισμού και ευρωπαϊκής κανονικότητας.
Διαφήμιση για το Αττικό Μετρό :
Στην παρουσίαση του μετρό σε διάφορες προσωπικότητες της εποχής διακρίνονται πρόσωπα όπως ο Σάκης Ρουβάς, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μαζί με παίκτες του Παναθηναϊκού όπως ο Κριστόφ Βαζέχα, ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο Τάκης Λεμονής, ο Νίκος Σαργκάνης, αλλά και πρόσωπα όπως ο ηθοποιός και παλαιστής, Απόστολος Σουγκλάκος.
Η διαδρομή μέχρι τα εγκαίνια δεν ήταν απλή. Οι διαδικασίες για την κατασκευή των νέων γραμμών ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ τα έργα άρχισαν το 1992. Οι καθυστερήσεις υπήρξαν σημαντικές, κυρίως λόγω των εκτεταμένων αρχαιολογικών ευρημάτων, που έφεραν στο φως χιλιάδες αντικείμενα από την ιστορία της Αθήνας.
Τελικά, στα τέλη Ιανουαρίου του 2000, παραδόθηκαν στο κοινό τα πρώτα τμήματα των Γραμμών 2 και 3, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στις αστικές μετακινήσεις.
Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι επισκέφθηκαν το Μετρό της Αθήνας, θέλοντας να δουν από κοντά τους σταθμούς, την αισθητική τους και την τεχνολογία που μέχρι τότε έμοιαζε «ξένη» στην καθημερινότητα της πόλης.
Ακριβώς 26 χρόνια αργότερα, οι εικόνες των εγκαινίων μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικές σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Το Μετρό δεν είναι πια αξιοθέατο ή αντικείμενο θαυμασμού, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
