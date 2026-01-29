Απάτη στην Ηγουμενίτσα με δόλωμα εκδρομή Λυκείου στη Βιέννη, «δεν έχουμε κορίτσια που πουλάνε ξύλινες κατασκευές» ανακοίνωσε το σχολείο

Όπως διευκρινίζεται, οι μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή στη Βιέννη συγκεντρώνουν χρήματα αποκλειστικά μέσω λαχειοφόρου αγοράς και όχι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου