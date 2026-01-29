Απάτη στην Ηγουμενίτσα με δόλωμα εκδρομή Λυκείου στη Βιέννη, «δεν έχουμε κορίτσια που πουλάνε ξύλινες κατασκευές» ανακοίνωσε το σχολείο
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Ηγουμενίτσα Λύκειο Σχολείο Εκδρομή

Απάτη στην Ηγουμενίτσα με δόλωμα εκδρομή Λυκείου στη Βιέννη, «δεν έχουμε κορίτσια που πουλάνε ξύλινες κατασκευές» ανακοίνωσε το σχολείο

 Όπως διευκρινίζεται, οι μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή στη Βιέννη συγκεντρώνουν χρήματα αποκλειστικά μέσω λαχειοφόρου αγοράς και όχι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου

Απάτη στην Ηγουμενίτσα με δόλωμα εκδρομή Λυκείου στη Βιέννη, «δεν έχουμε κορίτσια που πουλάνε ξύλινες κατασκευές» ανακοίνωσε το σχολείο
18 ΣΧΟΛΙΑ
Απάτη με δόλωμα την προγραμματισμένη σχολική εκδρομή του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας έστησαν επιτήδειοι.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι άγνωστοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να εξαπατήσουν επαγγελματίες της πόλης, κάτι που υποχρέωσε το σχολείο να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του σχολείου νεαρά κορίτσια επισκέπτονται καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, ισχυριζόμενα ψευδώς ότι είναι μαθήτριες του 1ου ΓΕΛ και πωλούν χειροποίητες ξύλινες κατασκευές, επικαλούμενες ότι συγκεντρώνουν χρήματα για τη σχολική εκδρομή στη Βιέννη.

Το σχολείο διευκρινίζει ότι τα κορίτσια αυτά δεν είναι μαθητές του 1ου  Λυκείου Ηγουμενίτσας και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ενέργειες αυτές. Όπως διευκρινίζεται, οι μαθητές που συμμετέχουν στην εκδρομή στη Βιέννη συγκεντρώνουν χρήματα αποκλειστικά μέσω λαχειοφόρου αγοράς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και όχι κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αγνοούν παρόμοιες προσεγγίσεις, καθώς πρόκειται για περιστατικά απάτης, καταλήγει η ανακοίνωση του σχολείου.
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης