Πάνω από 800 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη). 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

18 στη Στερεά Ελλάδα,15 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,12 στην Κεντρική Μακεδονία,10 στο Βόρειο Αιγαίο,8 στην Ήπειρο και1 στη Δυτική Μακεδονία.Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.Η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές, καταλήγει η ανακοίνωση της αστυνομίας.