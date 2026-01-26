Πάνω από 800 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Πρόστιμα Αττική Θεσσαλονίκη

Πάνω από 800 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας

Πάνω από 800 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα
Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της εκστρατείας «μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το κατευθυντήριο επιχειρησιακό σχέδιο τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες τροχαίας, αστυνομικών τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μέχρι και την Κυριακή 25 του μήνα πραγματοποιήθηκαν 13.720 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 724 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 32 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 89 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 572 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 31 διανομείς), 89 επιβάτες δίκυκλων και 151 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο..

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

397 στην Αττική,
79 στη Θεσσαλονίκη,
62 στα Ιόνια Νησιά,
58 στην Κρήτη,
57 στην Πελοπόννησο,
42 στη Δυτική Ελλάδα,
36 στη Θεσσαλία,
18 στο Νότιο Αιγαίο,
18 στη Στερεά Ελλάδα,
15 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
12 στην Κεντρική Μακεδονία,
10 στο Βόρειο Αιγαίο,
8 στην Ήπειρο και
1 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  1. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  3. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  5. 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ - είναι ευθύνη που σώζει ζωές, καταλήγει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

