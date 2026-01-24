Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κολώνα, φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Πάτρα Νεκροί Τροχαίο δυστύχημα

Δύο άτομα νεαρής ηλικίας, ένας άνδρας και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που συνέβη στην περιοχή της Παραλίας

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, δύο νεαρά άτομα - άνδρας και γυναίκα - άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από μοιραία εκτροπή, στην περιοχή της Παραλίας.

Σοβαρό τροχαίο στην Παραλία Πατρών -Απεγκλωβισμός ατόμων -2 νεκροί


Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.
