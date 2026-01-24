Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, είχε τοποθετήσει μπλε φώτα στη μοτοσικλέτα του
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός Θεσσαλονίκη Αστυνομία Μοτοσικλέτα

Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, είχε τοποθετήσει μπλε φώτα στη μοτοσικλέτα του

Στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER»

Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, είχε τοποθετήσει μπλε φώτα στη μοτοσικλέτα του
Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί.

Επίσης, στο όχημά του είχε τοποθετήσει μπλε φώτα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης