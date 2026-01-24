Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη, είχε τοποθετήσει μπλε φώτα στη μοτοσικλέτα του
Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί.
Επίσης, στο όχημά του είχε τοποθετήσει μπλε φώτα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
