Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος - Αθήνα, έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω της κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Aegean/Olympic από τη Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Πολύωρη ήταν η ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκαν περίπου 100 επιβάτες της απογευματινής πτήσης της Ολυμπιακής από τη Ζάκυνθο για Αθήνα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.
Χθες το απόγευμα, η πτήση OA053, απογειώθηκε στις 18.35 από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών το αεροπλάνο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της Αττικής.
Μετά από συνεννόηση ο πιλότος του αεροσκάφους κινήθηκε προς την Χίο, όπου μετά από σχεδόν μία ώρα στον αέρα, προσγειώθηκε. Η ταλαιπωρία των επιβατών συνεχίστηκε για περισσότερες από δύο ώρες επιπλέον, καθώς παρέμειναν στην αίθουσα αναμονής και περίμεναν την ανακοίνωση για αναχώρησή τους, η οποία τελικά έγινε στις 23.10.
Πηγή: Chiosin
Δείτε βίντεο από την προσγείωση στη Χίο
