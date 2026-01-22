Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Ηλεία: Κατέρρευσε στάβλος στην Πηνεία, χάθηκαν δεκάδες ζώα
Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει, περιέγραψε κτηνοτρόφος
Ανεμοστρόβιλος χτύπησε την Τετάρτη την περιοχή Πηνεία στην Ηλεία με κτηνοτρόφο να βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοκληρωτική καταστροφή καθώς ο στάβλος του κατέρρευσε με αποτέλεσμα τα ζώα του να έχουν διασκορπιστεί στη γύρω περιοχή
Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στην ΕΡΤ για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα.
«Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.
«Έχουμε βρει σχεδόν τα μισά. Δεν ξέρουμε αν ζουν τα υπόλοιπα και που θα τα βρούμε» ανέφερε περιγράφοντας ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παραμένουν για δεύτερο εικοσιετράωρο αντίξοες. «Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε ο κτηνοτρόφος.
