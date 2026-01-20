Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή

Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο
Στράτος Λούβαρης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου κατέληξε μια 48χρονη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και λίγη ώρα αργότερα να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:15 όταν η γυναίκα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου με Κασσάνδρου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατέληξε.

Προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.
Στράτος Λούβαρης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης