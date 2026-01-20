Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο
Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο κέντρο
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή
Στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου κατέληξε μια 48χρονη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και λίγη ώρα αργότερα να αφήνει την τελευταία της πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:15 όταν η γυναίκα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου με Κασσάνδρου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατέληξε.
Προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:15 όταν η γυναίκα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στο κενό από μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου με Κασσάνδρου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα κατέληξε.
Προανάκριση σχετικά με τις συνθήκες που έγινε το περιστατικό διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα