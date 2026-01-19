Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της η οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμάνι Πειραιά

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της η οδηγός

Το όχημα ανελκύστηκε στη στεριά με γερανοφόρο όχημα

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της η οδηγός
Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικό έλεγχο.

Το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύστηκε στη στεριά με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

