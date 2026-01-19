Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ποια χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά στην Ελλάδα
Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές έπεσε αρκετά και όλα δείχνουν ότι οι πίστες έχουν αρκετό χιόνι για να υποδεχθούν τους επισκέπτες τους
Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου Φλώρινας και της Βασιλίτσας Γρεβενών. Οι κορυφές, αλλά και πολλά σημεία από τις πίστες γέμισαν με χιόνι, ενώ η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το πρώτο χιόνι γέμισε με αισιοδοξία τους υπεύθυνους των χιονοδρομικών κέντρων που περιμένουν επαρκή όγκο χιονιού για να κρατήσουν ανοιχτά τα χιονοδρομικά κέντρα.
-Βασιλίτσα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση
-Παρνασσός: Ανοιχτό για χιονοδρομία (προσοχή στον τερματισμό της πίστας Νο4 – Αίολος λόγω οριακής χιονοκάλυψης) | Σαλέ ανοιχτά | Δρόμοι με αλυσίδες | Ασθενής χιονόπτωση
-Καϊμακτσαλάν: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά
-Βελούχι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση
-Πισοδέρι: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι με αλυσίδες | Συννεφιά – Ομίχλη
-Καλάβρυτα: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Ελαφριά χιονόπτωση
-3–5 Πηγάδια: Ανοιχτό για χιονοδρομία | Σαλέ ανοιχτό | Δρόμοι χωρίς αλυσίδες | Συννεφιά
Πηγή: Forecast Weather Greece
