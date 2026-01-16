Σύγκρουση δύο φορτηγών στα Μέγαρα: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Σύγκρουση δύο φορτηγών στα Μέγαρα: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες

Στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών  Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων και συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό που μετέφερε σίδερα κινούνταν συνοδευόμενο από φορτηγάκι τύπου βαν, όταν ένα άλλο φορτηγό έπεσε στο πίσω μέρος του βαν, το οποίο με τη σειρά του προσέκρουσε στο φορτηγό με τα σίδερα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του βαν, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.

