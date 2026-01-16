Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σύγκρουση δύο φορτηγών στα Μέγαρα: Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, δείτε φωτογραφίες
Στην περιοχή σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση του οδοστρώματος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων και συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του βαν, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.
Λόγω του συμβάντος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
