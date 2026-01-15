Το πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας σε πολυκατοικία στην Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης τοιχογραφίας του κόσμου για το 2025

Ένα πορτρέτο της πόλης, όχι της Κάλλας

«Δεν είναι ένα πορτρέτο της Κάλλας, αλλά ένα πορτρέτο της Καλαμάτας», λέει ο δημιουργός της τοιχογραφίας Κλεομένης Κωστόπουλος

Η επιλογή της φωτογραφίας της Κάλλας είναι συνειδητά «πιο ανθρώπινη, πιο ταλαιπωρημένη», μακριά από τις στιλιζαρισμένες εικόνες της ντίβας

«Δεν ήμουν ποτέ street artist. Παρατηρούσα, μέσα από το φεστιβάλ, τους συναδέλφους πώς εκτελούσαν αυτά τα «μαγικά» έργα σε τέτοιες κλίμακες. Έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τις τοιχογραφίες, το 2018», αναφέρει.Η Καλαμάτα αποτέλεσε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το έργο προέκυψε ύστερα από πολλές συζητήσεις με τον Δήμο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, σε μια πόλη που - σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, επιχειρούσε για πρώτη φορά μια τόσο κεντρική παρέμβαση στον δημόσιο χώρο.«Σεβόμενος απόλυτα τον δημόσιο χώρο και το γεγονός ότι η πόλη έμπαινε στη διαδικασία να αποκτήσει για πρώτη φορά τοιχογραφία σε ένα τόσο κεντρικό σημείο, ήθελα να ενασχοληθώ με το ίδιο το πρόσωπο της πόλης. Να απεικονίσω την ίδια την Καλαμάτα», εξηγεί ο Κλεομένης Κωστόπουλος.Έτσι, ηδεν αποτέλεσε φόρο τιμής στο πρόσωπό της, αλλά ένα. «Η Καλαμάτα όφειλε να είναι μια γυναικεία φιγούρα. Και επειδή είναι μια πόλη με εξωστρέφεια, τουρισμό και διεθνές κοινό που την επισκέπτεται, θεώρησα ότι η Κάλλας, λόγω και μιας μακρινής καταγωγικής σχέσης, μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιπροσωπευτική μορφή», σημειώνει.Παρότι το έργο «παρεξηγήθηκε» αρχικά ως ένα απλό πορτρέτο, ο εικαστικός ξεκαθαρίζει ότι «».Η τοιχογραφία άλλωστε είναι γεμάτη πολυεπίπεδους συμβολισμούς:. Στον βυθό της θάλασσας, για παράδειγμα, αποτυπώνεται να κολυμπά ο επιχειρηματίας Παπαδημητρίου, που συνέδεσε το όνομά του με τα τοπικά προϊόντα της πόλης και έφυγε πρόωρα από τη ζωή.«Αυτό είναι το ωραίο με την τέχνη στον δημόσιο χώρο», λέει, εξηγώντας ότι το ίδιο το κτίριο συνδέεται βιωματικά με αυτή την ιστορία, αφού εκεί κατοικούσε ο επιχειρηματίας.Τα δέντρα πίσω από τη μορφή δεν έχουν πυκνή φυλλωσιά, παραπέμποντας σε ένα «τραγικό στοιχείο», ενώ τα πουλιά, από εκείνα με το εύηχο κελάηδισμα έως το κοράκι, συμπληρώνουν τον κύκλο της ζωής.Ακόμη και η επιλογή της φωτογραφίας της Κάλλας είναι συνειδητά «», μακριά από τις στιλιζαρισμένες εικόνες της ντίβας. Το φόρεμα, τέλος, λειτουργεί ως αναφορά στα αγροτικά προϊόντα και την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.Η υλοποίηση του έργου ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου, με τις καιρικές συνθήκες να επιβάλλουν διακοπές λόγω βροχοπτώσεων, και ολοκληρώθηκε τελικά μέσα στον Νοέμβριο.Λίγο αργότερα ήρθε και η διεθνής αναγνώριση, ενώ πλέον η «Καλαμάτα» βρίσκεται στη μεγάλη ψηφοφορία για το καλύτερο έργο του 2025, διαγωνιζόμενη απέναντι σε πόλεις και χώρες με μακρά παράδοση στη street art και μεγάλο διεθνές βεληνεκές.Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει ο δημιουργός ξεπερνά την προσωπική διάκριση, καθώς αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.«Η σύγχρονη τέχνη στην Ελλάδα είναι αόρατη», λέει χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι «μόλις το 3% των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατευθύνεται στον σύγχρονο πολιτισμό». «Δεν ζητάμε ανδριάντες. Ζητάμε να γίνουμε ορατοί», καταλήγει.Η ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης τοιχογραφίας του κόσμου για το 2025 είναι ανοιχτή έως 31 Ιανουαρίου στον σύνδεσμο