Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Εξαφάνιση

Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της

Στο μικροσκόπιο των Αρχών κάμερες και στίγματα wi-fi, προκειμένου οι αστυνομικοί να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της και να βρουν τα ίχνη της - Πιθανολογούν ότι κινήθηκε προς το κέντρο της Αθήνας

Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της
Κώστας Στάμου
21 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει με τους δικούς της.

Η κοπέλα έφυγε από την αχαϊκή πρωτεύουσα με ταξί, το οποίο την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, ενώ τα "ίχνη" της έχουν εντοπιστεί σε ένα καφέ, απ' όπου συνδέθηκε στο wi-fi και σε ένα ανταλλακτήριο χρυσού, ελάχιστα μέτρα πιο μακριά.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η 16χρονη, φορώντας μαύρο μπουφάν και κουκούλα, να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, και να στέλνει μηνύματα στο κινητό της. Περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και επιστρέφει για λίγο προς τα πίσω.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς ένα ανταλλακτήριο χρυσού και εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα βίντεο από τις κινήσεις της στην περιοχή του Ζωγράφου και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μέχρι το κέντρο, ώστε να οδηγηθούν στα "ίχνη" της.

Η Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου
Κώστας Στάμου
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης