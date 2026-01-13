Νέο βίντεο από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας: Περπατάει σε δρόμο στου Ζωγράφου, πήγε σε καφέ και ανταλλακτήριο χρυσού, πριν χαθούν τα ίχνη της
Στο μικροσκόπιο των Αρχών κάμερες και στίγματα wi-fi, προκειμένου οι αστυνομικοί να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της και να βρουν τα ίχνη της - Πιθανολογούν ότι κινήθηκε προς το κέντρο της Αθήνας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ με την 16χρονη Λόρα η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα με προορισμό την Αθήνα και μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει με τους δικούς της.
Η κοπέλα έφυγε από την αχαϊκή πρωτεύουσα με ταξί, το οποίο την άφησε στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί, έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να κινείται στη συμβολή των οδών Θηβών και Μικράς Ασίας, ενώ τα "ίχνη" της έχουν εντοπιστεί σε ένα καφέ, απ' όπου συνδέθηκε στο wi-fi και σε ένα ανταλλακτήριο χρυσού, ελάχιστα μέτρα πιο μακριά.
Στο βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η 16χρονη, φορώντας μαύρο μπουφάν και κουκούλα, να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας, με κατεύθυνση προς Αθήνα, και να στέλνει μηνύματα στο κινητό της. Περνά μπροστά από ένα φαρμακείο και επιστρέφει για λίγο προς τα πίσω.
Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς ένα ανταλλακτήριο χρυσού και εν συνεχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το κέντρο της Αθήνας.
Οι Αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα βίντεο από τις κινήσεις της στην περιοχή του Ζωγράφου και προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της μέχρι το κέντρο, ώστε να οδηγηθούν στα "ίχνη" της.
