Απαγχονισμό έδειξε η νεκροτομή για τον νεκρό στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία

Η ρωσική πλευρά φέρεται να ενημέρωσε ότι πρόκειται για αυτοχειρία και ότι υπήρχε σημείωμα, το οποίο όμως δεν παραδόθηκε στην κυπριακή Αστυνομία