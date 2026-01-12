Απαγχονισμό έδειξε η νεκροτομή για τον νεκρό στη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία
Η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του Ρώσου υπαλλήλου που εντοπίστηκε νεκρός εντός της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία κατέδειξε ως αιτία θανάτου τον απαγχονισμό «δια βρόγχου».
Κλειστή σκηνή, ανοικτά ερωτήματαΤο περιστατικό αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, όταν ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, εντός του πρεσβευτικού συγκροτήματος. Οι κυπριακές αρχές ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, με καθυστέρηση αρκετών ωρών.
Όταν κλιμάκιο της κυπριακής Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, δεν του επετράπη η είσοδος στο κτίριο. Η σορός παραδόθηκε στην αυλή του κτηρίου, ενώ το αίτημα για έρευνα στη σκηνή, δηλαδή στο γραφείο του νεκρού, απορρίφθηκε.
Το σημείωμα στη ΜόσχαΗ ρωσική πλευρά φέρεται να ενημέρωσε ότι πρόκειται για αυτοχειρία και ότι υπήρχε σημείωμα, το οποίο όμως δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, με την αιτιολογία ότι θα αποσταλεί στη Μόσχα.
Για την υπόθεση είναι ενήμερο το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την παρακολουθούν εξ αποστάσεως οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.
Η ρωσική ανακοίνωσηΣε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του επίσημου καναλιού της Πρεσβείας στο Telegram, γίνεται λόγος για «βαθιά προσωπική τραγωδία», ενώ κατονομάζεται ο εκλιπών ως A.V. Panov και αναφέρεται ότι «παρασχέθηκε κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη» στην οικογένεια του, με παράλληλες διευθετήσεις για τον επαναπατρισμό της σορού.
Η ιατροδικαστική εικόνα δείχνει τον μηχανισμό θανάτου, όμως η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών σκοντάφτει στο ότι η «σκηνή» έμεινε πρακτικά εκτός ελέγχου, άρα όλα θα κριθούν στον βαθμό συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων τις επόμενες ημέρες, αν υπάρξει τέτοια συνεργασία, αφού οι Ρώσοι φαίνεται να θεωρούν την υπόθεση εσωτερικό θέμα.
