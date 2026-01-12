Άρχων Ακτουάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο καθηγητής χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων Γ. Σωτηρόπουλος

Ο τίτλος του Άρχοντα Ακτουαρίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου απονεμήθηκε στον καθηγητή ιατρικής Γεώργιο Σωτηρόπουλο ως αναγνώριση της πολυετούς επιστημονικής προσφοράς του στην ιατρική, ιδιαίτερα στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων, καθώς και της διακονίας του προς την Εκκλησία και τον συνάνθρωπο. Η χειροθεσία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 κατά την Ακολουθία του Εσπερινού στον Ναό του Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου Αθηνών, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, παρουσία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυμου.

Στην προσφώνησή του ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εξέφρασε αρχικά, ευχαριστίες προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο για την απόφασή του να τιμήσει τον κ. Σωτηρόπουλο, ενώ υπογράμισε τη σημασία και το ιστορικό βάθος του εν λόγω οφφικίου, το οποίο απονεμόταν ήδη από τον 12ο αιώνα σε διακεκριμένους ιατρούς του Βυζαντίου. Τόνισε ότι η τιμή αυτή αποδίδεται ως αναγνώριση της πολυετούς επιστημονικής προσφοράς του ιατρού, της ερευνητικής και κλινικής του δράσης στον τομέα της ιατρικής και ιδιαιτέρως της χειρουργικής των μεταμοσχεύσεων, καθώς και της διεθνούς του εμπειρίας. Παράλληλα, εξήρε το ήθος, το χριστιανικό φρόνημα και την διακονική του στάση απέναντι στην Εκκλησία και τον συνάνθρωπο, στοιχεία που ανάγονται και στη φιλευσεβή οικογενειακή του παράδοση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον αείμνηστο πατέρα του, Χαράλαμπο Σωτηρόπουλο, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη διδακτική προσφορά του ιδίου του τιμωμένου ως πανεπιστημιακού καθηγητή.





Στην αντιφώνησή του ο νέος Άρχων κ. Σωτηρόπουλος εξέφρασε την βαθιά ευγνωμοσύνη κ προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την απονομή του οφφικίου του Άρχοντος Ακτουαρίου, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ευθύνη που αυτή συνεπάγεται. Τόνισε τον διαχρονικό πνευματικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως φάρου της Ορθοδοξίας και εξήρε τη μακρόχρονη πατριαρχική διακονία του Βαρθολομαίου, ιδίως τη συμβολή του στην ενότητα της Εκκλησίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη θρησκευτική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του θεσμού των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος επαναπροσδιορίζεται ως ενεργός εκκλησιαστική διακονία και μαρτυρία. Ο τίτλος του Ακτουαρίου συνδέεται συμβολικά με τη διακονία της ιατρικής επιστήμης προς τον άνθρωπο. Επίσης υπογράμμισε, ότι η τιμή δεν αφορά μόνο το πρόσωπό του, αλλά θεσμούς, συνεργάτες, την ακαδημαϊκή και πολιτειακή κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Εξέφρασε δε ευχαριστίες προς εκκλησιαστικούς, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και προς τους γονείς, την οικογένειά του και τον πνευματικό του πατέρα. Τέλος, ανέδειξε τη χειρουργική ογκολογία και τις μεταμοσχεύσεις ως πράξη αγάπης και θυσίας, σύμφωνη με το ευαγγελικό ήθος, και δεσμεύθηκε να φέρει το οφφίκιο με ταπείνωση, πίστη και ενεργό διακονία προς την Εκκλησία και τον πάσχοντα άνθρωπο.



Στην τελετή παρέστησαν οι μητροπολίτες Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Μάνης κ. Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθηγητής κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, ο Δήμαρχος Βούλας κ. Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αντώνιος Αυγερινός, οφφικιάλιοι Άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς και ιατροί και συνεργάτες του κ. Σωτηρόπουλου.



Ο Άρχων Ακτουάριος είναι τιμητικός τίτλος που απονέμεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε διακεκριμένα πρόσωπα και έχει καταβολές από την Βυζαντινή εποχή. Το οφφίκιο αυτό, από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως κι έπειτα απονέμεται σε διακεκριμένους ιατρούς, οι οποίοι έχουν προσφέρει και έχουν διακριθεί στον χώρο της υγείας.