Νερό δύο μηνών έπεσε σε δύο ημέρες στην Ήπειρο που έφτασε στο όριό της, λέει η Ζιακοπούλου - Χάρτης με τις περιοχές που έβρεξε περισσότερο
Αν στην Ήπειρο έπεφτε μια σταγόνα παραπάνω θα είχαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, είπε η μετεωρολόγος - Την περισσότερη βροχή δέχτηκε ο Καταρράκτης Άρτας
Βροχές με μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού σημειώθηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας και Στερεάς και στο Ιόνιο κατά το τριήμερο 6-8 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην Ήπειρο έπεσε νερό δύο μηνών σε δύο ημέρες. «Θεωρώ ότι αυτή η κακοκαιρία έφτασε στο όριό της την Ήπειρο. Αν έπεφτε μια σταγόνα παραπάνω θα είχαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έπεσαν πάνω από 270 τόνοι νερού ανά στρέμμα στις ορεινές περιοχές. Νερό δύο μηνών σε δύο ημέρες», είπε στην ΕΡΤ.
Σύμφωνα με το Meteo, ο αθροιστικός υετός στα ορεινά της Ηπείρου, από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου ξεπέρασε τα 250 χιλιοστά. Στον χάρτη του Αστεροσκοπείου που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές που δέχτηκαν την περισσότερη βροχή. Την περισσότερη βροχή δέχτηκε ο Καταρράκτης Άρτας με 287 χιλιοστά, ενώ περισσότερα από 100 χιλιοστά καταγράφηκαν σε 25 σταθμούς.
Αναλυτικά οι περιοχές που δέχτηκαν την περισσότερη βροχή:
Καταρράκτης Άρτας: 287 mm
Τέροβο Ιωαννίνων: 274 mm
Θεοδωριανά Άρτας: 253 mm
Πράμαντα Ιωαννίνων: 226 mm
Πέστα Ιωαννίνων: 223 mm
Βωβούσα Ιωαννίνων: 193 mm
Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 188 mm
Περιβόλι Γρεβενών: 185 mm
