«Πράσινο φως» για το τελεφερίκ στη Μονεμβασιά από το ΣτΕ, απορρίφθηκαν οι δυο προσφυγές
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το έργο
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ο Σύλλογος Φίλων Μονεμβασιάς και κάτοικοι της περιοχής, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή του τελεφερίκ στη Μονεμβασιά.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 6/2026 και 7/2026, το δικαστήριο έκρινε ότι η προσβασιμότητα σε μνημεία ιστορικής σημασίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της συλλογικής μνήμης και πρέπει να διασφαλίζεται για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
Το ΣτΕ έκρινε επαρκείς τις μελέτες για τις επιπτώσεις του έργου τόσο στο μνημείο όσο και στο περιβάλλον, απορρίπτοντας την επιλογή της «μηδενικής λύσης». Όπως σημειώνεται, το τελεφερίκ δεν αφορά μόνο τους επισκέπτες με αναπηρία, αλλά θα διευκολύνει και τις εργασίες συντήρησης της Άνω Πόλης από τους αρχαιολόγους.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο το ΣτΕ είχε διατάξει προσωρινό «πάγωμα» των εργασιών, έως την εκδίκαση των κύριων προσφυγών, έπειτα από αιτιάσεις ότι το έργο ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο μνημειακό σύνολο και στο προστατευόμενο φυσικό τοπίο της περιοχής.
Στην υπόθεση είχαν εμπλακεί και διεθνείς φορείς, μεταξύ των οποίων η Europa Nostra, που είχαν εκφράσει ανησυχίες για την προστασία του μνημείου.
Το έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2026.
