Θρήνος στην κηδεία του 15χρονου που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Η οικογένειά του, φίλοι και συμμαθητές συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους Λεωνίδα





Σύμφωνα με το evima, η οικογένειά του, φίλοι και συμμαθητές, πολλοί από τους οποίους είναι ντυμένοι στα λευκά, συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους Λεωνίδα, σε κλίμα σιωπής και συγκλονιστικής φόρτισης.







Ο άτυχος μαθητής έχασε τη ζωή του το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και τους συμμαθητές του, οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.







«Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό», λέει η μητέρα του 15χρονου «Το παιδί μου δεχόταν εκφοβισμό και απειλές, τον έλεγαν χοντρό, τον έδερναν. Βρήκα βίντεο στο τάμπλετ του», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του ανήλικου. «Ήταν εθισμένος στα video games, τελευταία έβλεπε ταινίες και διάβαζε άρθρα γύρω από την σκοτεινή μαγεία. Το φάγανε», πρόσθεσε μιλώντας στο Star.



Όπως αποκάλυψε η ίδια, την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο ανήλικος της είπε: «μαμά πάω να πω κάλαντα και εξαφανίστηκε». Αρχικά, όταν εντοπίστηκε η σορός, οι Αρχές εκτίμησαν ότι επρόκειτο για ασυνόδευτο ανήλικο ή αγνοούμενο από την Αθήνα. Ωστόσο, μετά από περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν ίσχυε καμία από τις δύο εκδοχές. Οι γονείς του άρχισαν να τον αναζητούν την επόμενη ημέρα, για να βρεθούν τελικά αντιμέτωποι με την τραγική πραγματικότητα.



Τι εντοπίστηκε στο τάμπλετ του παιδιού Η μητέρα του 15χρονου αποκάλυψε ότι, εξετάζοντας το τάμπλετ του παιδιού, βρήκε απειλητικά μηνύματα, αλλά και βίντεο που φέρονται να καταγράφουν περιστατικά βίας σε βάρος του.



Σε ένα από τα βίντεο, σύμφωνα με την ίδια, ο ανήλικος φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ στη συνέχεια δύο άλλα ανήλικα άτομα τον ακινητοποιούν με κεφαλοκλείδωμα, τον ρίχνουν στο έδαφος και τον κλωτσούν.



Το τάμπλετ παραδόθηκε στις Αρχές προκειμένου να εξεταστεί και να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι λίγες ώρες πριν από την αυτοκτονία του παιδιού του υπήρξε μια ύποπτη διαδικτυακή συνομιλία στα αγγλικά.



«Όταν τον πλησίαζα, κρυβόταν. Τον είχα ρωτήσει και έλεγε ότι παίζει ένα παιχνίδια με ξένα παιδιά», τόνισε ο πατέρας του ανήλικου.