Θρήνος στην Αμαλιάδα για τον 34χρονο που σκοτώθηκε τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός του οχήματος
Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα με έναν νεκρό 34χρονο και έναν 42χρονο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα με έναν νεκρό 34χρονο και έναν 42χρονο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων

Θρήνος στην Αμαλιάδα για τον 34χρονο που σκοτώθηκε τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός του οχήματος
Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην είσοδο της Αμαλιάδας, όταν η οδός Αντωνίου Πετραλιά μετατράπηκε σε σκηνή τραγωδίας έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα μεταξύ δύο αυτοκινήτων το βράδυ της Δευτέρας.

Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο Βασίλης Κορίτα, 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το τροχαίο σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 34χρονος κινείτο από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, όπου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα.

Θρήνος στην Αμαλιάδα για τον 34χρονο που σκοτώθηκε τροχαίο, στη ΜΕΘ ο οδηγός του οχήματος

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο άτυχος 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, ηλικίας 42 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

