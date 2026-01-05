Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
SKY Express: Παρά το πρόβλημα στο FIR Αθηνών, ακυρώθηκαν μόλις δύο πτήσεις
«Το σύνολο των πτήσεων πραγματοποιήθηκε κανονικά, με μερικές αλλαγές στις ώρες αναχώρησης» δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία
«Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών, ακυρώθηκαν μόλις δύο πτήσεις», τονίζει σε ανακοίνωση της η SKY Express.
Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία «το σύνολο των πτήσεων πραγματοποιήθηκε κανονικά, με μερικές αλλαγές στις ώρες αναχώρησης».
«Η ημέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα και με ταχείες αποφάσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους», σημειώνει.
«Η SKY Express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους», προσθέτει.
