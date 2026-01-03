Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας
Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας
Οι αγρότες προχώρησαν και σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας στη Χαλκίδα - Δείτε βίντεο
Με βήμα σημειωτόν κινούνται τα οχήματα που έχουν κατεύθυνση από τη Λαμία προς την Αθήνα, στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, με την κυκλοφορία να δοκιμάζεται έντονα για ακόμη μία φορά.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.
Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.
Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Παράλληλα, οι αγρότες της περιοχής προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ήδη πριν από τις έξι έφτασαν με τρακτέρ, αγροτικά και «πατώντας» τις κόρνες στο σημείο, και παρέταξαν τα οχήματα μπροστά στην Υψηλή Γέφυρα. Οι αγρότες της Χαλκίδας θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ
Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.
Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.
Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
Αγρότες απέκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα
Παράλληλα, οι αγρότες της περιοχής προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ήδη πριν από τις έξι έφτασαν με τρακτέρ, αγροτικά και «πατώντας» τις κόρνες στο σημείο, και παρέταξαν τα οχήματα μπροστά στην Υψηλή Γέφυρα. Οι αγρότες της Χαλκίδας θα συμμετέχουν στην αυριανή σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα κριθεί το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα