Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό
Οι δράστες ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο
Ριφιφί για 500 ευρώ έκαναν άγνωστοι τα ξημερώματα, σε κατάστημα παιχνιδιών, στην οδό Λένορμαν 256, στον Κολωνό.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δράστες πέρασαν από πιλοτή πολυκατοικίας παρακείμενης πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τον ίδιο τρόπο.
Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
