Ελληνικός Κόμβος Μάθησης «UP Greek Learning Hub»: Μία πρωτοβουλία σταθμός για τη διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Περιλαμβάνει ανάπτυξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων, δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας – Ενισχύεται η γέφυρα επικοινωνία με την Ομογένεια
Ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνοποίηση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ουσιαστική διασύνδεσή της με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική ομογένεια σηματοδοτεί το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Study in Greece, ο εθνικός φορέας διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων.
Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η δημιουργία και ο συντονισμός του Ελληνικού Κόμβου Μάθησης «UP Greek Learning Hub», το οποίο περιλαμβάνει ανάπτυξη ακαδημαϊκών προγραμμάτων, δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων μάθησης, σχεδιασμό προγραμμάτων διαπολιτισμικού ψηφιακού γραμματισμού, χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και ανάπτυξη περιεχομένου για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και θερινών σχολείων, για κοινότητες και φορείς της διασποράς, καθώς και την οργάνωση επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Η συνεργασία, η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω των Εργαστηρίων Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, του ΤΕΕΑΠΗ και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, θέτει τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας και ανάπτυξης, ενώ αναβαθμίζει σημαντικά και το ρόλο της Study in Greece.
Μέσω της δημιουργίας πολυμεσικού περιεχομένου και διαδικτυακών μαθημάτων, θα υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, ενώ η ψηφιακή κοινότητα μάθησης θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευόμενων, διευκολύνοντας τη συνεργατική μάθηση και τις γλωσσικές δεξιότητες.
Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των ομογενειακών κοινοτήτων, ενώ η ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής θα επιτρέψει σε περισσότερους Έλληνες της διασποράς να έχουν πρόσβαση σε γλωσσικούς πόρους και πολιτιστικά προγράμματα, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας, ενισχύοντας την ελληνική πολιτισμική κληρονομιά.
Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στη σύνδεση της ελληνικής ομογένειας με το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο, αναδεικνύοντας το πολιτισμικό της απόθεμα ως ενεργό μαθησιακό πόρο. Μέσα από προγράμματα, σεμινάρια και ερευνητικές δράσεις, η ελληνική διασπορά μετατρέπεται σε καταλύτη διεθνοποίησης και όχι απλώς σε αποδέκτη εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται να επαναπροσδιορίσει και το ρόλο των ελληνόφωνων προγραμμάτων σπουδών, για τα οποία καταγράφεται σημαντική ζήτηση διεθνώς και ενισχύει τη διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στους ομογενείς φοιτητές.
Μέσω της ενίσχυσης της ελληνομάθειας οι υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου να σπουδάσουν στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η θέση της Ελλάδας ως ένας σύγχρονος, ανοιχτός και ανταγωνιστικός ακαδημαϊκός προορισμός για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και τις επιστήμες, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ένας σημαντικός πυλώνας του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο έχει σημαντικό αντίκτυπο στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Study in Greece αποτελεί ένα πιλοτικό πλαίσιο, το οποίο φιλοδοξεί να διευρυνθεί προκειμένου να συμπεριλάβει όσα Ελληνικά Πανεπιστήμια επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων με την ελληνική ομογένεια.
Η σημασία για την ΟμογένειαΟι δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μνημονίου θα ενισχύσουν την ελληνομάθεια, ενώ θα προσφέρουν σημαντικά οφέλη προς την ομογένεια.
