Εννέα επιχειρήσεις και διασώσεις 738 μεταναστών σε μια ημέρα στην Κρήτη - Σε ξύλινη λέμβο ανοιχτά της Γαύδου επέβαιναν οι τελευταίοι 108

Συνολικά εννέα επιχειρήσεις έρευνας, εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νότιας Κρήτης και της

, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με αποτέλεσμα τη διάσωση 738

.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, διασώθηκαν 108 αλλοδαποί που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, αφού εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας.



Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά καλές, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ (Β).