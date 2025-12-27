Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Κρήτη: Το Λιμενικό διέσωσε 178 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις
Κρήτη: Το Λιμενικό διέσωσε 178 μετανάστες σε δύο επιχειρήσεις
Στην πρώτη επιχείρηση διασώθηκαν 131 μετανάστες νότια της Γαύδου και στη δεύτερη επιχείρηση 47 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποίησε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης το Λιμενικό Σώμα.
Στην πρώτη επιχείρηση, διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
Στη δεύτερη επιχείρηση διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 47 μετανάστες, που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στον Κόκκινο Πύργο. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
Στην πρώτη επιχείρηση, διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.
Στη δεύτερη επιχείρηση διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 47 μετανάστες, που επέβαιναν σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στον Κόκκινο Πύργο. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα