Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών που αγνοούνται στο χωριό Αθανάσιος Διάκος στη Φωκίδα, δείτε βίντεο
«Τα Βαρδούσια είναι το δεύτερο δυσκολότερο βουνό στην Ελλάδα. Επικρατεί πολύ ομίχλη στο βουνό» δήλωσε ο πρόεδρος του χωριού Αθανάσιος Διάκος, Κωνσταντίνος Μαστροκωστοπουλος
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/12) επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση τριών ορειβατών, που αγνοούνται από την ημέρα των Χριστουγέννων στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φωκίδα.
Μιλώντας στο star κεντρικής Ελλάδας ο πρόεδρος του χωριού Αθανάσιος Διάκος, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, ενημέρωσε για τα τρία άτομα που αγνοούνται και τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό, Βαρδούσια.
Ο πρόεδρος του χωριού επεσήμανε πως «στο χωρίο υπάρχει αναστάτωση. Πρόκειται για τρία άτομα, ηλικίας 35 έως 50 ετών. Το ένα παιδί είναι κάτοικος του χωριού, γνωρίζει το βουνό, καθώς έχει ξαναπάει. Τα άλλα δύο άτομα (από Αθήνα) είναι φίλοι του κάτοικου του χωριού, πρώτη φορά έρχονται στην περιοχή».
Σχετικά με τις προσπάθειες εντοπισμού τους τόνισε πως «πριν από λίγο οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ εντόπισαν τα χνάρια (βήματα) τους μέσω ενός σημείου και από εκεί και πέρα χάνονται, καθώς είχε δημιουργηθεί χιονοστιβάδα. Δεν ξέρουν αν τους παρέσυρε ή περάσανε πριν από αυτήν με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη τους».
«Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα με ειδικά μηχανήματα για να συμβάλλουν στον εντοπισμό των τριών», υπογράμμισε.
Για τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό ο κ. Μαστροκωστόπουλος δήλωσε πως «σήμερα στο σημείο έχει χιόνι και λίγη βροχόπτωση, αλλά πολύ ομίχλη. Τα Βαρδούσια είναι το δεύτερο δυσκολότερο βουνό στην Ελλάδα.
Οι κάτοικοι του χωριού θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν μας αφήνει η ΕΜΑΚ, γιατί δεν είναι καλές οι συνθήκες στο βουνό».
Τέλος, ο πρόεδρος του χωριού είπε πως «οι γονείς των παιδιών βρίσκονται στο σημείο και αγωνιούν. Το 112 δεν μπορεί να τους εντοπίσει γιατί τα κινητά είναι κλειστά«, ενώ τόνισε ότι «σύντομα θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα».
