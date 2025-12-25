Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Βίντεο-ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Σε σοβαρή κατάσταση 22χρονος
Η οικογένεια απευθύνει έκκληση να βρεθεί ο οδηγός – Έρευνα της αστυνομίας σε κάμερες της περιοχής
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 22χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το STAR, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε στη συνέχεια τον 22χρονο, χωρίς να του προσφέρει βοήθεια.
Ο αδερφός του 22χρονου αναφέρει ότι ο μοτοσικλετιστής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω του. Από τη σύγκρουση η μηχανή καρφώθηκε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ ο μοτοσικλετιστής σύρθηκε για κάποια μέτρα πριν εκτιναχθεί στο οδόστρωμα. Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο.
Ο 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και συγκεντρώνουν στοιχεία για τον εντοπισμό του οδηγού.
Παράλληλα, συγγενείς του τραυματία μετέβησαν στο σημείο του τροχαίου, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, ενώ καλεί και τον ίδιο τον δράστη να μεταβεί στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής.
