Βρήκαν μαγαζί με «φρουτάκια» στη Θεσσαλονίκη, άλλαζαν οθόνες στους υπολογιστές για να κρύβονται

Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Κατάστημα με «φρουτάκια» εντόπισαν την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί που έκαναν την έφοδο συνέλαβαν συνολικά τέσσερα άτομα, δύο εργαζόμενους και δύο πελάτες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης.

Όπως διαπιστώθηκε η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος χρησιμοποιούσε υπολογιστή server αφενός για να εισάγει μονάδες πονταρίσματος και αφετέρου για να μπορεί να αλλάζει την εικόνα που εμφανιζόταν στις οθόνες των παικτών–πελατών, για να μη γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητα.

  • Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  • -33- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό,
  • κέντρο ελέγχου και διαχείρισης – server (αποτελούμενος από κεντρική μονάδα με το ανάλογο περιφερειακό υλικό), καθώς και
  • το χρηματικό ποσό των -555- ευρώ.

