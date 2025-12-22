Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Παρουσίασαν το ευρωπαϊκό σχέδιο EU Safe Hearts Plan το οποίο στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, με επικεφαλής τον πρόεδρό της καθηγητή καρδιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Τούτουζα. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για την επιστημονική και κοινωνική δράση της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθώς και για τις προτάσεις της για την καρδιαγγειακή υγεία στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η αντιπροσωπεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για την σημασία της πρόληψης και της οργανωμένης αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, που αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα. Επίσης, παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό Σχέδιο EU Safe Hearts Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τα μέλη της αντιπροσωπείας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την ενημέρωση και υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συλλογικής δράσης για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας της Εταιρείας Αθανάσιος Τρίκας αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας, ο ταμίας Λουκιανός Ραλλίδης καθηγητής καρδιολογίας ΕΚΠΑ, τα μέλη Άρης Αναστασάκης διευθυντής καρδιολογίας στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, Ηλίας Καραμπίνος διευθυντής καρδιολογίας στην «Ευρωκλινική», Νικόλαος Πατσουράκος διευθυντής καρδιολογίας στο ΓΝΠ Τζάνειο, o ειδικευόμενος Καρδιολογίας Ιωάννης Καχριμανίδης και ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας της Εταιρείας Γιώργος Λιγνός.
