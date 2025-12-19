Η ελληνική σημαία υψώθηκε στη φρεγάτα «Κίμων»: Πώς αλλάζει τους όρους στο Αιγαίο η πρώτη ελληνική Belharra
Η ελληνική σημαία υψώθηκε στη φρεγάτα «Κίμων»: Πώς αλλάζει τους όρους στο Αιγαίο η πρώτη ελληνική Belharra
Η φρεγάτα «Κίμων» αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα ελέγχει, επιτηρεί και υπερασπίζεται τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου
Στη δύναμη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ανήκει και επίσημα εδώ και κάποιες ώρες ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, μετά απο μια εμβληματική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην προβλήτα του ναυπηγείου της Naval GROUP στη Λοριάν της Γαλλίας.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας και ο "Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας"» τονίζοντας ότι «η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».
Μετά τη Λοριάν η φρεγάτα «Κίμων» θα πλεύσει προς τη Βρέστη, όπου θα παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί θα ολοκληρωθεί η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
Στη συνέχεια, το πλοίο θα χαράξει ρότα προς την Ελλάδα και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές του 2026. Από εκείνο το σημείο και μετά, θα αρχίσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο: πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρύμνη και του επισείοντα, του διεθνούς διακριτικού ώστε να δηλώνεται πως το πλοίο διαθέτει κυβερνήτη ενώ αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας ακολούθησε και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.
Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή. pic.twitter.com/kLiPCIt2Bn— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 18, 2025
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας και ο "Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας"» τονίζοντας ότι «η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».
Μετά τη Λοριάν η φρεγάτα «Κίμων» θα πλεύσει προς τη Βρέστη, όπου θα παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί θα ολοκληρωθεί η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
Στη συνέχεια, το πλοίο θα χαράξει ρότα προς την Ελλάδα και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές του 2026. Από εκείνο το σημείο και μετά, θα αρχίσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο: πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρύμνη και του επισείοντα, του διεθνούς διακριτικού ώστε να δηλώνεται πως το πλοίο διαθέτει κυβερνήτη ενώ αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας ακολούθησε και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.
Τα 6 «όπλα» που δίνει στις Ένοπλες Δυνάμεις η φρεγάτα «Κίμων»
Η ένταξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού δεν αυξάνει απλώς τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα ελέγχει, επιτηρεί και υπερασπίζεται τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα:
- 1. Από την τοπική άμυνα στην αεράμυνα περιοχής
- Μέχρι σήμερα, οι ελληνικές φρεγάτες προστατεύουν κυρίως τον εαυτό τους και τις γειτονικές μονάδες. Η «ΚΙΜΩΝ» εισάγει για πρώτη φορά σε ελληνικό πλοίο τη δυνατότητα αεράμυνας περιοχής. Με τα βλήματα Aster 30 και το ραντάρ Sea Fire, η φρεγάτα καλύπτει μεγάλο θαλάσσιο και εναέριο χώρο, δημιουργώντας μια «ομπρέλα» προστασίας πάνω από ομάδες πλοίων, νησιά ή κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το Πολεμικό Ναυτικό δεν αντιδρά απλώς σε απειλές, αλλά διαμορφώνει ενεργά τον επιχειρησιακό χώρο.
- 2. Βλέπει πιο μακριά – νωρίτερα
- Το ραντάρ Sea Fire δεν λειτουργεί απομονωμένα. Συνδυάζεται με δεδομένα από αεροσκάφη, UAV, άλλες μονάδες επιφανείας και συστήματα επιτήρησης. Η «ΚΙΜΩΝ» δεν «βλέπει» μόνο ό,τι βρίσκεται στον ορίζοντά της· βλέπει ό,τι αποκαλύπτει το συνολικό δίκτυο. Αυτό δίνει στο Πολεμικό Ναυτικό χρόνο αντίδρασης, τον πιο κρίσιμο παράγοντα σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, όπου οι αποστάσεις είναι μικρές και οι εξελίξεις ταχύτατες.
- 3. Αντιμετωπίζει κορεσμό και πολλαπλές απειλές
- Το Αιγαίο χαρακτηρίζεται από πυκνή γεωγραφία, μεγάλο αριθμό νησιών και περιορισμένους ελιγμούς. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιθέσεις κορεσμού αποτελούν σοβαρή απειλή. Η «ΚΙΜΩΝ» είναι σχεδιασμένη για να διαχειρίζεται πολλαπλές ταυτόχρονες απειλές από αέρα, επιφάνεια και υποβρύχια. Ο συνδυασμός αισθητήρων, συστήματος μάχης και όπλων επιτρέπει στο πλοίο να ιεραρχεί στόχους και να αντιδρά χωρίς καθυστέρηση, κάτι που αλλάζει τις ισορροπίες σε ενδεχόμενο επεισόδιο υψηλής έντασης.
- 4. Ελέγχει το υποθαλάσσιο πεδίο
- Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μόνο εναέριος και επιφανειακός χώρος. Είναι και υποθαλάσσιο πεδίο ανταγωνισμού. Με το συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, η «ΚΙΜΩΝ» αποκτά δυνατότητα εντοπισμού υποβρυχίων σε μεγάλες αποστάσεις, ενισχύοντας αποφασιστικά την ανθυποβρυχιακή εικόνα του Στόλου. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά και αναγκάζει τον αντίπαλο να επιχειρεί με μεγαλύτερο ρίσκο και περιορισμούς.
- 5. Λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος
- Η πραγματική ισχύς της «ΚΙΜΩΝ» δεν βρίσκεται μόνο στον οπλισμό της, αλλά στον ρόλο της ως κόμβος διοίκησης και αισθητήρων. Το πλοίο δεν μάχεται μόνο του· συντονίζει, καθοδηγεί και ενισχύει άλλες μονάδες. Σε όρους Αιγαίου, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα πλοίων με επικεφαλής FDI δεν λειτουργεί αμυντικά, αλλά επιβάλλει ρυθμούς, περιορίζει επιλογές και αυξάνει το κόστος οποιασδήποτε πρόκλησης.
- 6. Αλλάζει το δόγμα, όχι μόνο τα μέσα
- Η «ΚΙΜΩΝ» ενσωματώνει ένα διαφορετικό δόγμα: λιγότερα αλλά πιο ικανά πλοία, υψηλή διασύνδεση, έμφαση στην πληροφορία και στη συνεργασία. Αυτό το δόγμα ταιριάζει στη γεωγραφία του Αιγαίου και στη σύγχρονη μορφή ναυτικών επιχειρήσεων. Για το Πολεμικό Ναυτικό, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» δεν είναι απλώς μια νέα μονάδα. Είναι το εργαλείο μετάβασης από την εποχή της διαχείρισης φθοράς στην εποχή της ενεργής αποτροπής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα