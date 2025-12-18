Παραδόθηκε η φρεγάτα Κίμων - «Με τις τέσσερις Belharra ο Ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της Ιστορίας του» είπε ο Δένδιας

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας, ο πρόεδρος της Naval Group Pierre Éric Pommellet, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Χούπης και ο υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος ονοματίζει την φρεγάτα με την πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας για τη θερμή υποδοχή. Ζούμε μια ακόμη απόδειξη της στενής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη στρατηγική μας σχέση. Σήμερα δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου· είναι μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή. Η φρεγάτα “Κίμων” συμβολίζει την είσοδο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ατζέντα “Ελλάδα 2030”, στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση και τη Naval Group».Οι φρεγάτες FDI διαθέτουν τα πλέον σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά ταυτόχρονα και τον ευαίσθητο χώρο μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, όπως και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που είναι κρίσιμες για τα εθνικά συμφέροντα, όπου η χώρα μας μετέχει σε διεθνείς αποστολές.Αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας υψώθηκε η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, ακολούθησεΣτην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» παρευρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας

Συναντήθηκα σήμερα στη #Lorient με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας κα @CaVautrin, στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου #FDI Belharra «Κίμων».



Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων… pic.twitter.com/1fCv51k5LB — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 18, 2025

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη από τις νέες φρεγάτες FDI HN (Belharra) που ναυπηγεί η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έκλεισε τη νέα ελληνογαλλική ναυτική σελίδα. Το πρόγραμμα έχει ήδη δώσει ρυθμό στη γραμμή παραγωγής της Λοριάν, με το δεύτερο πλοίο, τον HS Nearchos (F-602), να ακολουθεί και το τρίτο, τον HS Formion (F-603), να έχει ήδη περάσει τα δικά του σημαντικά ορόσημα κατασκευής.Η FDI HN σχεδιάστηκεμε έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, υψηλή αυτοματοποίηση και αισθητήρες που δουλεύουν με ενιαίο σύστημα. Στην καρδιά της αρχιτεκτονικής της βρίσκεταιπου δίνει έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε ηλεκτρονικές απειλές και στη συνεχή επίγνωση της τακτικής εικόνας,Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση εΤο πακέτο προβλέπει ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet και συμπληρωματική άμυνα σημείου με RAM, ώστε το πλοίο. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι. Μήκος: περίπου 122 μέτρα. Πλάτος: 18 μέτρα. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV). 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA. Πύραυλοι RAM. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval GroupΟ Νίκος Δένδιας είχε και συνάντηση στη Λοριάν με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, σχετικά με τις στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.Σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Άμυνας ανέφερε: Συναντήθηκα σήμερα στη Λοριάν με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας κα Κατρίν Βοτρίν, στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου #FDI Belharra «Κίμων».Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας και συμφωνήσαμε:την έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας.τη σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία μας σε θέματα άμυνας & ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας.