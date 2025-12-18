Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Λαγκαδά: Εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου στα Νέα Καλίνδοια
Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Λαγκαδά: Εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου στα Νέα Καλίνδοια
Την ανακάλυψη έκανε κάτοικος της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Στο φως ήρθε ένα ιδιαίτερο παλαιοντολογικό εύρημα από τη Νέα Καλίνδοια (Καλαμωτό) του δήμου Λαγκαδά, όπου εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου. Πρόκειται για τον δεύτερο χαυλιόδοντα μαμούθ που έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, στοιχείο που ενισχύει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την προϊστορική ιστορία της περιοχής.
Η ακριβής τοποθεσία του ευρήματος υποδείχθηκε από κάτοικο της περιοχής γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Η έγκαιρη ενημέρωση συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση και προστασία του πολύτιμου απολιθώματος.
Στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τον Δρ. Γεώργιο Κονιδάρη και τον Δρ. Χρήστο Πλαστήρα.
Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν σωστικές παρεμβάσεις, με στόχο:
- την προστασία και σταθεροποίηση του ευρήματος
- τη διατήρησή του από περιβαλλοντικούς παράγοντες
- την προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγησή του
Οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν βάσει των ευρημάτων της αρχικής μελέτης.
Η ακριβής τοποθεσία του ευρήματος υποδείχθηκε από κάτοικο της περιοχής γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Η έγκαιρη ενημέρωση συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση και προστασία του πολύτιμου απολιθώματος.
Στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τον Δρ. Γεώργιο Κονιδάρη και τον Δρ. Χρήστο Πλαστήρα.
Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν σωστικές παρεμβάσεις, με στόχο:
- την προστασία και σταθεροποίηση του ευρήματος
- τη διατήρησή του από περιβαλλοντικούς παράγοντες
- την προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγησή του
Οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν βάσει των ευρημάτων της αρχικής μελέτης.
Τι είναι το Μαμούθ του ΝότουΤο Μαμούθ του Νότου (Mammuthus meridionalis) έζησε κατά το Πλειστόκαινο και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους γνωστούς προγόνους των μεταγενέστερων μαμούθ. Η παρουσία απολιθωμάτων του στον ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνει ότι η σημερινή Κεντρική Μακεδονία φιλοξενούσε στο παρελθόν μεγάλα θηλαστικά, σε ένα εντελώς διαφορετικό κλιματικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα