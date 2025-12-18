Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Λαγκαδά: Εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου στα Νέα Καλίνδοια
Λαγκαδάς Μαμούθ

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Λαγκαδά: Εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου στα Νέα Καλίνδοια

Την ανακάλυψη έκανε κάτοικος της περιοχής, ενώ στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Λαγκαδά: Εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου στα Νέα Καλίνδοια
Στο φως ήρθε ένα ιδιαίτερο παλαιοντολογικό εύρημα από τη Νέα Καλίνδοια (Καλαμωτό) του δήμου Λαγκαδά, όπου εντοπίστηκε απολιθωμένος χαυλιόδοντας από Μαμούθ του Νότου. Πρόκειται για τον δεύτερο χαυλιόδοντα μαμούθ που έχει βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, στοιχείο που ενισχύει το επιστημονικό ενδιαφέρον για την προϊστορική ιστορία της περιοχής.

Η ακριβής τοποθεσία του ευρήματος υποδείχθηκε από κάτοικο της περιοχής γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Η έγκαιρη ενημέρωση συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση και προστασία του πολύτιμου απολιθώματος.

Στο σημείο μετέβη ομάδα επιστημόνων από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τον Δρ. Γεώργιο Κονιδάρη και τον Δρ. Χρήστο Πλαστήρα.

Κατά την πρώτη φάση της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν σωστικές παρεμβάσεις, με στόχο:

- την προστασία και σταθεροποίηση του ευρήματος
- τη διατήρησή του από περιβαλλοντικούς παράγοντες
- την προκαταρκτική επιστημονική αξιολόγησή του

Οι επόμενες ενέργειες θα καθοριστούν βάσει των ευρημάτων της αρχικής μελέτης.

Κλείσιμο


Τι είναι το Μαμούθ του Νότου

Το Μαμούθ του Νότου (Mammuthus meridionalis) έζησε κατά το Πλειστόκαινο και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους γνωστούς προγόνους των μεταγενέστερων μαμούθ. Η παρουσία απολιθωμάτων του στον ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνει ότι η σημερινή Κεντρική Μακεδονία φιλοξενούσε στο παρελθόν μεγάλα θηλαστικά, σε ένα εντελώς διαφορετικό κλιματικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον.
