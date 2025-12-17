Ολοκληρώθηκαν πληρωμές €487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ
Ολοκληρώθηκαν πληρωμές €487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Ακολουθούν πληρωμές 600 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025

Ολοκληρώθηκαν πληρωμές €487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ
Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν:
- 1. 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους.
- 2. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα.
- 3. 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
- 4. 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δις ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.

Επιπλέον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληρωμές:
◦ Εξισωτική Ενίσχυση 2025
◦ Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23
◦ Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ
◦ De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
◦ Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
◦ Προκαταβολή ενίσχυσης 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου από ακραία φυτικά φαινόμενα ( από ΕΛΓΑ)


