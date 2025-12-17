ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες από την Κρήτη για να απολογηθούν
Χθες αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους επτά άτομα
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 8:30, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ, που αποτελούνταν από επτά άτομα.
Όπως έγινε γνωστό και οι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε κάποιους εξ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.
Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα.
