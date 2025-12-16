Ελεύθεροι πέντε από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι υποστήριξαν
Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, ήταν η μητέρα και η πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη
Δύο ακόμη κατηγορούμενες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα.
Πρόκειται για μια γυναίκα αγρότισσα που αφέθηκε ελεύθερη με μόνο όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες ή εν λόγω κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Νωρίτερα, ελεύθερη με εγγύηση ύψους 60.000 ευρώ αφέθηκε η πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία κατά πληροφορίες υποστήριξε στην απολογία της: «Δεν είχα γνώση πώς γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου».
Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, ελεύθερη είχε αφεθεί εξάλλου και η μητέρα του Μύρωνα Χιλετζάκη, επίσης με εγγυοδοσία 60.000 ευρώ. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα» φέρεται να υποστήριξε η εν λόγω κατηγορούμενη στην απολογία τους.
Ακόμη, σήμερα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δυο ακόμη κατηγορούμενοι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίο ενώπιον του ανακριτή φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως. Και οι δυο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον πατέρα επιβλήθηκε και εγγυοδοσία ύψους 20.000 ευρώ.
Πλέον, σήμερα είναι σε εξέλιξη οι απολογίες άλλων δυο κατηγορουμένων. Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 15 άτομα. Αύριο και μεθαύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και οι υπόλοιποι.
