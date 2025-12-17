Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει «προληπτική λογοκρισία» από το ΕΚΚΟΜΕΔ για ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά
Με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΕΚΚΟΜΕΔ, ο Γιάννης Αλαφούζος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την ανάκληση της μερικής χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ «17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση»
Την έντονη δυσαρέσκεια και την έκπληξή του για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας) να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά με τίτλο «17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση» εκφράζει ο ΣΚΑΪ και ο πρόεδρός του, Γιάννης Αλαφούζος, κάνοντας λόγο για «απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας» σε έργο δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής.
Σε επιστολή που απευθύνει προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρει ότι η διοίκηση του ΣΚΑΪ πληροφορήθηκε αιφνιδίως, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, την απόφαση ανάκλησης της χρηματοδότησης, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση. Όπως σημειώνει, πρόκειται για ανατροπή απόφασης που είχε ληφθεί μόλις στις 8 Δεκεμβρίου για την υπαγωγή του ντοκιμαντέρ στο καθεστώς μερικής χρηματοδότησης.
Σύμφωνα με την επιστολή, η αιτιολογία της απόφασης αφορά τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ο καταδικασμένος για τρομοκρατία Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Γιάννης Αλαφούζος επισημαίνει, ωστόσο, ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ είχε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση ήδη από τις 2 Ιουνίου, μέσω του επίσημου αιτήματος του ΣΚΑΪ, για το σύνολο του περιεχομένου της σειράς και για το γεγονός ότι, ανάμεσα στα δεκάδες ντοκουμέντα και συνεντεύξεις των έξι επεισοδίων, περιλαμβανόταν και συγκεκριμένη μαρτυρία.
Όπως τονίζεται στην επιστολή, η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ συνιστά, κατά τον ΣΚΑΪ, πρωτοφανή παρέμβαση στο περιεχόμενο μιας δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής. «Για πρώτη φορά το ΕΚΚΟΜΕΔ αποφασίζει να παρέμβει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο στο περιεχόμενο ενός τέτοιου έργου, επιχειρώντας κατ’ ουσίαν να επιβάλει προληπτική λογοκρισία», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Αλαφούζος χαρακτηρίζει την απόφαση «βαθιά προσβλητική» τόσο για τον ΣΚΑΪ όσο και για τον Αλέξη Παπαχελά, υπογραμμίζοντας ότι ο τηλεοπτικός σταθμός είναι το μόνο ιδιωτικό κανάλι που διαχρονικά επενδύει συστηματικά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ υψηλής ποιότητας με στόχο τη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά προσεγγίζουν με αντικειμενικό τρόπο την ιστορική αλήθεια και υπενθυμίζει ότι υπήρξε ο πρώτος δημοσιογράφος που αφιέρωσε εκπομπή στους συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας στην αποδόμηση των ιδεολογικών επιχειρημάτων των δραστών.
Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη διεθνή δημοσιογραφική πρακτική, καταγράφοντας τις μαρτυρίες όλων των πρωταγωνιστών, από τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τους βασικούς συντελεστές της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, έως τον καταδικασμένο για τις δολοφονίες Δημήτρη Κουφοντίνα.
Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΚΑΪ γνωστοποιεί ότι δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω σχέση με το ΕΚΚΟΜΕΔ και ανακοινώνει την απόσυρση και δεύτερου αιτήματος υπαγωγής, που αφορά το ντοκιμαντέρ «Τελευταία μπλόφα», βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος του 2015.
Η επιστολή κλείνει με αιχμηρή αναφορά, στην οποία η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ χαρακτηρίζεται ως αντίθετη σε κάθε έννοια δεοντολογίας, με τον ΣΚΑΪ να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει πρακτικές που, όπως αναφέρεται, «θυμίζουν άλλες, αλήστου μνήμης, περιόδους της ιστορίας μας».
