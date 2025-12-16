«Κάποιοι την παρέσυραν, δεν ξέρω πού βρήκε το μαχαίρι» λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε μαθήτρια σε σχολείο της Κυψέλης

Η μητέρα της 16χρονης είπε πως επιθυμία της είναι να βοηθήσει την κόρη της - «Εγώ έκλεισα ψυχολόγο, θέλω να τη βοηθήσω όχι να τη βγάλουμε εγκληματία γιατί δεν είναι» δήλωσε





Κλείσιμο

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας , οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία ασκήθηκε στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης . Η έφηβη είχε απασχολήσει τις Αρχές τρεις φορές μέσα στο 2025 , όταν είχε επιτεθεί με κουζινομάχαιρο και επειδή είχε εντοπιστεί στον Άγιο Παντελεήμονα με μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.Η μητέρα της 16χρονης μίλησε στο MEGA και είπε πως επιθυμία της είναι να βοηθήσει την κόρη της. «Εγώ έκλεισα ψυχολόγο, θέλω να τη βοηθήσω όχι να τη βγάλουμε εγκληματία γιατί δεν είναι» δήλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, είχε απευθυνθεί στο σχολείο για να κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο και της είχαν πει πως «δεν έχει τίποτα το παιδί, είναι μια χαρά».«Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά. Είμαι και εγώ παγιδευμένη, αβοήθητη, παλεύω μόνη μου», είπε μεταξύ άλλων η μητέρα και τόνισε πως: «θέλω να βοηθήσω το παιδί μου. Χρειάζομαι και εγώ βοήθεια».«Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το μαχαίρι και όλα αυτά. Δεν γνωρίζω τίποτα. Ήρθε ξαφνικό. Δεν γνωρίζω πού βρήκε το μαχαίρι. Εγώ δούλευα», είπε η μητέρα.Για τον τραυματισμό κοριτσιού το καλοκαίρι από μαχαίρι, η γυναίκα είπε πως «είχαν τσακωθεί επειδή είναι στην εφηβεία και οι συμπεριφορές τους είναι περίεργες, μία κάνουν παρέα και μία τσακώνονται. Εγώ δεν γνωρίζω».«Τη συμβουλεύω για το καλό. Να είναι καλό παιδί, να τελειώσει το σχολείο και άμα θέλει βοήθεια να της την προσφέρω. Είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν ανοιγόταν», είπε η μητέρα για την 16χρονη. Η γυναίκα αναφέρει πως μετά το περιστατικό είχε πει στο σχολείο να κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο «και είπαν πως δεν έχει τίποτα το παιδί, είναι μια χαρά».«Δημόσιοι ψυχολόγοι, έχω κλείσει ραντεβού και δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Μου πήραν τα στοιχεία, τους είπα διάφορα και δεν με βοήθησαν σε τίποτα. Εγώ πρέπει να δουλεύω, δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ», δήλωσε. Σύμφωνα με την ίδια, η 16χρονη δεν βγαίνει ιδιαίτερα έξω και «πολλές φορές τον τελευταίο καιρό καθόταν δίπλα μου. Ήταν σχολείο-σπίτι».«Έχω πάρει και το Χαμόγελο του Παιδιού. Παντού μου έλεγαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τους είπα πως ίσως έμπλεξε με παρέες, είναι αθώα και την παρασέρνουν εύκολα. Από κάπου ξεκινάει όλο αυτό. Τους είπα να ψάξουμε την παρέα, να τους συλλάβουμε μήπως της δίνουν και καμία ουσία. Μου είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω, είμαστε τηλεφωνική γραμμή», όπως είπε.Η μητέρα είπε πως έχει τρία παιδιά και «από την πλευρά μου, στο σπίτι, είμαι πολύ καλά με τα παιδιά. Έχουμε πολύ καλή σχέση». Όσο για τον πατέρα, «τα βλέπει μόνο για καφέ, δεν βοηθάει και πολύ. Εγώ τα προσέχω, πρέπει να πληρώνω όλους τους λογαριασμούς. Τρέχω και δεν φτάνω».Σε ερώτηση για το αν ο πατέρας του κοριτσιού είναι συνταξιούχος αστυνομικός απάντησε «ναι». Ο ίδιος, «οικονομικά δεν είναι δίπλα στα παιδιά, μόνο στα λόγια. “Τώρα δεν μπορώ, είμαι χρεωμένος, δεν έχω”».



«Από πίσω της δεν μπορώ να πάω, δεν είμαι ντετέκτιβ» Η μητέρα λέει πως είχε μαζέψει το δωμάτιο της 16χρονης αλλά δεν είχε εντοπίσει κάποιο μαχαίρι. «Χαρτζιλίκια της δίνω, φαγητά, την φροντίζω, την προσέχω, τα πάντα, ό,τι θέλει από εμένα», συμπλήρωσε.



«Όταν της μιλάω μου λέει “μαμά δεν θα κάνω τίποτα μην στεναχωριέσαι, θέλω να τελειώσω το σχολείο, δεν θα ασχοληθώ με κανέναν”. Της είχα πει να προσέχει, να μην το ξανακάνει γιατί δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει πάθει. Από εμένα είναι όλα μια χαρά. Εγώ δουλειά πάω, προσφέρω ότι χρειάζονται τα παιδιά. Από πίσω της δεν μπορώ να πάω, δεν είμαι ντετέκτιβ. Δεν έχω χρόνο, δουλεύω δύο δουλειές καμιά φορά», είπε.



«Ξέρω πως δεν φταίει αυτή, κάποιοι την παρέσυραν» «Εγώ έκλεισα ψυχολόγο, θέλω να τη βοηθήσω όχι να τη βγάλουμε εγκληματία γιατί δεν είναι. Είναι μικρό κορίτσι και κλαίει. Εμένα μου λέει “μαμά εγώ μόνο σχολείο θέλω να πηγαίνω”. Αλλά μου λέει και ψέματα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, δεν μου ανοίγεται. Με μπερδεύει. Την πίστεψα. Είπε πως θα πάει και δεν θα ασχοληθεί με κανέναν. Της είπα να κάνει υπομονή μέχρι τα Χριστούγεννα και αν δεν της άρεσε να έκανε μαθήματα από το σπίτι. Να πλήρωνα φροντιστήρια και να έδινε εξετάσεις. Εγώ θέλω να τη βοηθήσω, είναι δικό μου παιδί, το μεγάλωσα και ξέρω πως δεν φταίει αυτή. Κάποιοι την παρέσυραν, παρέες που δεν μπορώ να βρω γιατί δεν έχω χρόνο να ψάξω. Πρέπει να έχεις χρόνο να πας από πίσω», είπε η γυναίκα.



«Είμαι και εγώ παγιδευμένη, αβοήθητη, παλεύω μόνη μου» Σύμφωνα με τη μητέρα, στο σπίτι υπήρχαν οικονομικά προβλήματα και όχι βία. «Δεν ξέρω τι δεν έχω κάνει καλά. Είμαι και εγώ παγιδευμένη, αβοήθητη, παλεύω μόνη μου. Δεν μπορώ να ψάξω ποιος φταίει. Τα άλλα παιδιά μου δεν έμπλεξαν πουθενά, είναι καλά παιδιά γιατί να φταίω εγώ;», ανέφερε.



«Δεν έχει τίποτα, δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί» Σε ερώτηση για το πού ζητούσε βοήθεια, απάντησε: «συνέχεια ζητάω ραντεβού αλλά δεν βρίσκω. Πήγαινα συνέχεια στο σχολείο. Μου είπε ο διευθυντής να βοηθήσει αλλά δεν είχαν ψυχολόγο».



Η μητέρα δηλώνει πως είχε ενημερώσει τον διευθυντή πως είχε κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο για να πάει την κόρη της «για να πάρω χαρτί να κάνει μαθήματα σπίτι». Τότε, της είχε απαντήσει «δεν έχει τίποτα, δεν θα σας δώσουν εύκολα χαρτί».



«Επειδή μου είπε έτσι δεν πήγα. Ήταν και απόγευμα και έπρεπε να πληρώσω. Είχα κάτι λογαριασμούς να πληρώσω και δεν μπορούσα. Έκλεισα αύριο για να πάρω αυτό το χαρτί», είπε και κατέληξε: «θέλω να βοηθήσω το παιδί μου. Χρειάζομαι και εγώ βοήθεια».